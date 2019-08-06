Москва, 6 августа. Новый министр обороны США Марк Эспер назвал «неприемлемой» любую операцию Турции, которую это государство попытается провести на севере Сирии.

По его словам, Вашингтон будет предотвращать все действия, которые Анкара предпримет в одностороннем порядке на севере САР. Как пишет издание Reuters, по словам Эспера, американская сторона будет защищать интересы сторон. Пентагон пообещал пресекать любую турецкую операцию на севере Сирии.

«Мы собираемся предотвратить те односторонние вторжения, которые будут идти вразрез с взаимными интересами Соединенных Штатов, Турции и «Сирийских демократических сил на севере Сирии», — сказал он.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует провести военную операцию на востоке от реки Евфрат. Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара уведомила российскую и американскую стороны о своих намерениях. Когда именно начнутся военные действия, Эрдоган не сообщил.

Отметим, что главная цель предполагаемой турецкой военной операции — уничтожение пользующихся поддержкой США курдских бойцов в приграничных районах Сирии. Ранее Эрдоган уже требовал вывода из региона подчиненных Вашингтону вооруженных курдов, однако после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся в конце 2018 года, турецкий лидер временно отложил военные операции в Сирии. Сейчас же Эрдоган готов к более решительным действиям.

Вашингтон обеспокоен намерениями Турции провести военную операцию на территории Сирии. В США подобные действия считают неприемлемыми, заявила руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Морган Ортэгус.

«Такие односторонние военные действия на северо-востоке Сирии вызывают серьезную обеспокоенность, особенно когда американские военнослужащие могут находиться поблизости, пока продолжаются наши и местные сирийские партнерские операции против остатков ИГ1 (запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»1)», — сказала представитель Госдепа США.

Она добавила, что Вашингтон призывает Турцию работать со Штатами над совместным подходом. Также Ортэгус сообщила, что США продолжают вести с Анкарой активные дискуссии о зоне безопасности.

«Мы считаем этот диалог единственным способом обеспечить безопасность пограничной зоны. Любые несогласованные военные операции Турции подорвут этот общий интерес», — сказала глава пресс-службы Госдепа

1 Организация запрещена на территории РФ.