Мадрид, 6 августа. Одного из богатейших людей в мире по версии Forbes Михаила Фридмана вызвали на допрос в Испании, сообщает El Pais.

Антикоррупционная прокуратура Испании подозревает олигарха в причастности к доведению до банкротства испанской технологической компании Zed WorldWide. По версии следствия, Фридман, являясь акционером компании, инициировал «маневры», которые привели к финансовому краху компании. После этого олигарх выкупил Zed WorldWide за «смехотворные» 20 млн евро.

Стоит отметить, что гражданин Израиля Фридман в настоящий момент проживает в Лондоне. Олигарх успешно ведет бизнес как в России, так и на Украине, а также является одним из главных спонсоров блогера Алексея Навального.

Совладелец «Альфа-Групп» предоставляет Навальному и Ко счета в банке для проворачивания теневых схем с пожертвованиями россиян и отмывания денег. В свою очередь Навальный обходит стороной в своих «расследованиях» подозрительную деятельность одного из богатейших людей мира.

Фридман активно поддерживает киевских националистов и боевиков. Олигарх оказывал финансовую поддержку воюющему на стороне ВСУ националистическому батальону «Азов», о кровавых зверствах которого сняты документальные фильмы. Более того, Фридман помог Украине героизировать экстремистов запрещенного в РФ «Правого сектора»1 и прочих националистов.

Ранее СК возбудил дело об отмывании 1 млрд рублей сотрудниками ФБК. По данным следствия, работники Фонда получили от неких «благотворителей» средства, полученные преступным путем. Спонсорами Навального являются олигархи Михаил Ходорковский и Михаил Фридман, а также международный преступник Уильям Браудер.

1 Организация запрещена на территории РФ.