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Британия обеспокоена выходом США из ДРСМД

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Британия обеспокоена выходом США из ДРСМД

После того как США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в Великобритании забили тревогу. В Палате общин Королевства выпустили доклад, в котором говорится о том, что эта ситуация «не сулит ничего хорошего». Документ с заявлением находится в распоряжении Федерального агентства новостей. Тем временем Москва планирует продолжить соблюдать свои обязательства в рамках ДРСМД.

«Маловероятно, что теперь США будут ограничивать свои действия. Недавно министр обороны Америки предложил развернуть обычные ракеты средней дальности в Азии», — говорится в документе.

С прекращением договора теперь обе стороны могут свободно разворачивать ракеты средней дальности, отмечают в Палате общин.

«Обе стороны заявили, что не будут первыми, кто развернет такое оружие в Европе, но они также сообщили, что ответят на любое обострение ситуации», — отмечается в заявлении. 

Британия обеспокоена выходом США из ДРСМД

Поэтому британцы опасаются, что теперь страны захотят начать вести гонку вооружений. 

«Выход из договора также ослабляет безопасность США и союзников», — указано в докладе.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет соблюдать свои обязанности в рамках ДРСМД.

Напомним, соглашение между Россией и США было заключено в 1987 году. Оно предусматривало ликвидацию комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км. 

Эксперты считают, что американцы хотят получить возможность развернуть свои системы средней дальности против многих стран, например Китая, Северной Кореи, Ирана — всех государств, которых они считают своими противниками.

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