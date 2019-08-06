Росрыболовство назвало сроки освобождения всех животных из «китовой тюрьмы»

Москва, 6 августа. В Росрыболовстве надеются, что всех животных, заключенных в «китовой тюрьме» бухты Средняя, удастся выпустить на волю до конца года. Об этом сообщил Федеральном агентству новостей глава ведомства Илья Шестаков.

Третью группу косаток уже транспортировали из заточения и должны отпустить в свободные воды 6-7 августа.

«Мы планируем, что до 1 сентября мы выпустим всех косаток и в дальнейшем начнем постепенно заниматься вывозом белух, — заявил глава Росрыболовства в разговоре с ФАН. — Мы рассматривали различные варианты, но всех белух тоже придется доставлять для выпуска в район Шантарских островов».

По словам Ильи Шестакова, процесс будет зависеть от погодных условий и технических возможностей.

«Задача максимум — вывезти в этом году всех животных, но наши возможности по погодным условиям ограничены ноябрем», — сказал замминистра сельского хозяйства России.

Напомним, 1 августа специалисты начали начали третий этап операции по транспортировке морских животных из бухты Средняя до места их выпуска к мысу Перовского в Сахалинском заливе. В ближайшие дни три косатки, самец, молодая самка и «вожак» группы — старшая самка — отправятся по уже известному маршруту: Хабаровск — поселок Иннокентьевка — мыс Перовского.

Животных перевезли опытные ветеринары, тренеры и специалисты по транспортировке, а также сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии и его Тихоокеанского филиала. Чтобы снизить стресс у животных и проследить за их безопасностью, специалисты сопровождали их в транспортировочных ваннах.

Прошлые два выпуска завершились благополучно, и сейчас ученые продолжают отслеживать перемещение животных с помощью спутниковых меток.