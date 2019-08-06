Лоукостер «Победа» назвал причину приостановки рейсов в Армению

Москва, 6 августа. Бюджетный авиаперевозчик «Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона из-за систематического недолива топлива в аэропорту Гюмри.

Источник в авиакомпании объяснил, что воздушная гавань неоднократно обращалась к руководству аэропорта с требованием разобраться в ситуации, но топливозаправщик продолжает практику недолива, поэтому было принято решение приостановить рейсы в Армению. Об этом пишет ТАСС.

«До конца летнего сезона «Победа» выполнит все запланированные рейсы в Гюмри, чтобы не подводить своих клиентов, но с зимнего сезона продажа билетов на этом маршруте приостановлена», — подчеркнул источник.

По словам официального представителя компании, действительно, продажи приостановлены. В настоящее время «Победа» выполняет десять рейсов в неделю из российской столицы в Гюмри.

Ранее сообщалось, что сбор в размере 2% за оплату авиационных билетов банковской картой на официальном сайте отменил со вчерашнего дня лоукостер «Победа».