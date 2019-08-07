Галиматья Мюллера обошлась бюджету США в $31,6 млн. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Трамп подписал новый документ против России, не упоминая Россию, Пентагон ищет сведения о ж/д на Ямале, а Великобритания воюет в инфополе с ветряными мельницами. Об этом и не только расскажет журналист и член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

США подписали санкции против России без упоминания России

В «колыбели мировой демократии» не прекращается подготовка к президентским выборам 2020 года. Дональд Трамп ежедневно показывает имидж решительного лидера — гром и молнии он мечет в нужных пропорциях. В частности, Трамп подписал указ, позволяющий ввести дополнительные санкции против страны, использующей химическое и биологическое оружие. Весь мир смакует: «наконец-то Россию поставят на колени!» Только вот в тексте документа нет никаких упоминаний России (да и вообще других стран).

Трамп закрывается в крепости и отбивается от мира через Twitter

Делегация США только вернулась из Китая, как тут же Трамп через Twitter пригрозил новыми пошлинами на товары из Поднебесной, конструктива, увы, не получилось. Зато американский лидер начал строить стены, причем не только на границе с Мексикой, но и вокруг Белого дома (в буквальном смысле). Ограда будет в два раза выше того двухметрового забора, что есть сейчас. Суровый президент закрывается в крепости и обороняется от мира через соцсети.

Кстати, сам Трамп написал уже 43 тыс. «твитов» и заявил, что ни за один ему не стыдно. Для него это защита от нападок лживых СМИ. В чем-то он прав: извращенные медиа на любой чих звезды реагирует как на сенсацию. Например, пишет Трамп «с добрым утром!», и все СМИ это подхватывают. «СРОЧНЫЕ НОВОСТИ: президент желает всем доброго утра — что это может значить?» Конечно, ничего. Но, когда не о чем писать, всегда есть Трамп и его высказывания.

Галиматья Мюллера обошлась налогоплательщикам США в $31,6 млн

До сих пор расходятся круги по воде от расследования бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера. 2,5 года напряженной работы, более 400 страниц какой-то галиматьи и, пожалуйста, почти $32 млн потрачено из бюджета. Канал ABC совместно с Ipsos провел опрос: более половины американцев сомневаются, что власти предотвратят влияние других стран на выборы. Расследование провалилось, но народ запугало. Правда, советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон всех успокоил (и еще не забыл «облить» предшественника): «У нас есть новаторская стратегия, в отличие от Обамы, который все профукал! Мы поменяли правила и разрешили себе наступательные кибероперации, чтобы каждому дать по рогам, по сусалам и всех сдержать». Суперстратегия и супероружие. Под флагом мифической угрозы США готовы атаковать везде, так как они себе это разрешили. А кто не спрятался, мы не виноваты.

«Кровавый иранский режим» не пустил Помпео к народу

А теперь насладитесь словами госсекретаря США Майка Помпео. Он пожаловался, что его не пустили в Тегеран «поговорить с иранским народом». То есть политик хотел выйти на улицы, рассказать местным, как их притесняют, и подарить жвачку. А СМИ все это раскручивают: «страшный кровавый режим не позволил Помпео выйти к простому народу»… А теперь представьте Лаврова или иранского министра на улицах США, рассказывающего американцам, как они плохо живут. Но это же просто бред.

Продаете сведения о ж/д на Ямале? Обращайтесь в Пентагон!

Пока Болтон «кибератакует», а Помпео на улицах Ирана вещает об американской жизни, Пентагон тоже не хочет быть в стороне. Ведомство объявило конкурс на исследование Северного полярного круга, причем в область изучения вошли районы России: Ямало-Ненецкий АО, Кольский полуостров, Северная Земля и Якутия.

Американцы хотят подробностей о том, как в эти регионы поставляется вода, еда, одежда; о местных портах и дорогах — тендер с оплатой данных по транспортной логистике. «Желающим продать сведения о ж/д на Ямале просьба обращаться в Пентагон!» Теперь представьте, если аналогичный тендер, например по Аляске, опубликует Минобороны РФ. Будет эпический скандал.

Зашифрованный WhatsApp отсканирует вас на подозрительность

Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии. Взял и снес без объяснения причин. Уж очень много себе позволяют наши дипломаты: рассказывают правду о «Белых касках» и их фальсификациях. Свобода слова как всегда в опасности. Кстати, раньше все говорили, что WhatsApp зашифрован так, будто его никто не сможет читать. А вот Facebook представил для мессенджера алгоритм фильтрации на устройстве пользователя. Даже звучит зловеще! Программа отсканирует сообщения пользователя перед отправкой и, если сочтет текст подозрительным, отправит его на серверы для расследования. Если честно, не хотелось бы, чтоб подозрительность моих сообщений определяли высоконравственные модераторы Цукерберга.

Великобритания вывела борьбу с ветряными мельницами на новый уровень

А вот Британия идет в атаку на «фейк ньюс», причем в буквальном смысле. Минобороны страны создает подразделение по кибербезопасности для отражения информационных атак. Люди в форме, свет в кабинет… Товарищ капитан, разворачивай информационную пушку! Конечно, соцсети — это поле битвы, а главный враг — «российская дезинформация». Естественно, выделяются бюджетные средства и рабочие места — борьба с ветряными мельницами на качественно новом уровне.

Кондолиза Райс выдала «мудрость» на уровне Виталия Кличко

Украинские журналисты выпустили интервью с бывшим госсекретарем США Кондолизой Райс. Она как кладезь мудрости, в манере Виталия Кличко, рассказала потрясающие вещи о нашей стране.

По словам Райс, существует «другая Россия»: молодые люди среднего класса, которые водят своих детей в McDonalds, хотят лучшей жизни, а режим Путина для них достаточно сложный. Наверное, при нем куда сложнее водить детей в McDonalds... Почему? Я так и не понял. Впрочем, общение с Кондолизой Райс и не требует серьезных осмыслений.

Штаты потрясены архивной записью Рейгана

Тем временем в США из архивов на божий свет вытащили телефонный разговор 1971 года между президентом Ричардом Никсоном и на тот момент губернатором Калифорнии Рональдом Рейганом. Второй, будучи молодым и раскрепощенным, увидел по ТВ заседание, на котором ООН поддержала Китай вместо Тайваня, чему особо радовались делегаты Танзании — бурно отмечали и плясали. Рейгана потрясла не только позиция африканцев против США, но и танцы. Он обратился к Никсону: «Товарищ президент, вы видели? Что эти обезьяны делают в ООН? Почему они без обуви?» В связи с этим хотелось бы ряду африканских руководителей напомнить, что о них думают заокеанские благодетели, выписывая чеки на небольшие суммы. Может, надо больше уважать себя и смотреть на тех, кто никогда колонизатором не был, да и к Африке был доброжелателен, выступая за равноправие? Это я, конечно, о России.