Депутат «Слуги народа» предложил провести референдум по реинтеграции Донбасса

Киев, 6 августа. Окончательное решение по вопросу реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса должен принимать президент Украины Владимир Зеленский, однако в начале эту тему необходимо обсудить на всеукраинском референдуме. Соответствующее заявление сделал депутат Верховной рады от партии Зеленского «Слуга народа» журналист Александр Дубинский.

По его словам, Киев должен принять политическое решение, как именно действовать в ситуации с Донбассом.

«Будем ли возвращать территорию вместе с людьми или будем консервировать конфликт? <…> Решение, вынесенное на референдуме, определит путь — это принятие ответственности, в том числе и за выбор президента», — отметил Дубинский.

Украинский журналист заявил, что он выступает за реинтеграцию, однако уточнил, что этот процесс не должен быть принудительным. По мнению Дубинского, Киев и Донбасс также должны восстанавливать торговые отношения.

«Любой конфликт можно сгладить торговлей. В новостях показывают рухнувший мост, через который перелазят старики, которые ездили за продуктами. Так вы не покажете людям, что они тут нужны. Так можно только культивировать ненависть», — сказал представитель «Слуги народа» в интервью изданию «Страна.ua».

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после того, как в стране произошел государственный переворот. Многие жители Донецкой и Луганской областей отказались подчиняться новому правительству. В результате в Донбассе образовались самопровозглашенные народные республики — ЛНР и ДНР.

В основе урегулирования внутриукраинского конфликта лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, но и конституциональную реформу на Украине, обеспечивающую децентрализацию власти и присвоение особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Несмотря на договоренности, режим прекращения огня в Донбассе регулярно нарушается. Так, недавно украинские военные обстреляли из гранатометов поселок в ЛНР. По мнению политолога из РУДН Никиты Данюка, Киеву выгодно сохранять внутриукраинский конфликт, чтобы не проводить реформы, пишет Infox.ru.

Отметим, что еще до выборов в Верховную раду, кандидаты в депутаты от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» предложили создать отдельный парламентский комитет, который будет заниматься вопросами реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.