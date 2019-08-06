В Госдуме оценили доклад МВФ о влияния санкций на экономику России

Международный валютный фонд (МВФ) подготовил доклад, в котором оценил потери России от экономических санкций и снижения цен на нефть начиная с 2014 года. Эксперты МВФ пришли к выводу, что западные санкции в отношении РФ привели к замедлению роста российской экономики в среднем на 0,2% ежегодно в течение последних четырех лет. Кроме того, негативный эффект дало снижение цен на нефть за тот же период, что привело к замедлению роста экономики РФ в среднем на 0,65% в год.

Аналитики МВФ отметили и другие факторы, которые, по их мнению, замедляли рост ВВП России.

Российские политики и эксперты отмечают, что в первое время санкционная политика Запада оказывала на российскую экономику негативное влияние, но с развитием импортозамещения во многих областях, в первую очередь в сельской хозяйстве, отрицательный эффект от санкций заметно снизился.

«Первые санкции (введенные в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ) еще могли как-то повлиять на Россию, — говорит член Совета Федерации Владимир Джабаров. — Но сейчас мы научились нормально выживать, и наша страна нормально существует».

По словам политика, ни США, ни другие страны Запада не смогли и не смогут посредством санкций загнать нашу страну в угол, поскольку Российская Федерация — мощная самодостаточная держава.

Да, нам есть чем ответить Западу на санкции, у нас есть мощное оружие, в том числе ядерное, отмечает в комментарии Федеральному агентству новостей первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Но лучшим ответом любым недругам будет мощный экономический рост нашей страны, и это именно то, к чему надо стремиться, считает политик.

«Считаю, что Российская Федерация страдает не от внешних факторов и не от санкций», — отмечает Шерин, по мнению которого экономический рост, необходимый нашей стране, зависит от внутренней политики государства.

В первую очередь это касается помощи малому и среднему бизнесу, который сталкивается с большим количеством избыточных, по мнению парламентария, ограничений.

«Считаю, что на все вызовы Россия должна отвечать достойным местом в мировой экономике, — говорит Шерин. — Когда Российская Федерация будет занимать третье или хотя бы пятое место (в мире по экономическим показателям), как обозначил наш президент, — вот это будет наш ответ. Считаю, что самый главный ответ на все внешние вызовы — показать, насколько укрепляется национальная валюта; насколько растет уровень жизни; какие у нас высокие пенсии, детские пособия и пособия по безработице; насколько у нас доступны бесплатные медицина и образование; как у нас растет численность населения и рождаемость».

Парламентарий напомнил, что уровень рождаемости напрямую связан с благополучием населения и с той программой, которую в этой области проводит государство.

«Именно экономическим ростом по всем показателям мы должны ответить на все вызовы, чтобы можно было всем сказать: как говорится, «смотрите на табло», — резюмировал Александр Шерин.

Согласно докладу МВФ, начиная с 2014 года, когда Запад ввел санкции против России, рост валового внутреннего продукта (ВВП) РФ составил 2,5% вместо ожидаемых 5,9%, которые были бы возможны при отсутствии внешних шоков, влияющих на российскую экономику. При этом эксперты фонда считают, что без учета санкций, но при наличии других неблагоприятных факторов, ВВП РФ за указанный период вырос бы на 3,5%.

Санкции против России были введены в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ и начала гражданской войны на востоке Украины. Россия неоднократно подчеркивала незаконность санкций, поскольку Москва никогда не вмешивалась во внутренние дела Украины, а воссоединение Крыма с РФ произошло в полном соответствии с международным правом.