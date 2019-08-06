В партии Зеленского заявили о необходимости сохранить квоты на украинский язык в СМИ

Киев, 6 августа. Квоты на использование украинского языка в украинской прессе необходимо сохранить, но не ужесточать. Таким мнением поделился депутат партии «Слуга народа», журналист телевизионного канала «1+1» Александр Дубинский.

«Я бы оставил квоты как есть. Если ты хочешь смотреть телевизор и общаться с государством — общайся на государственном языке. А в быту и на YouTube говори и смотри на русском, если хочешь», — заявил он.

По его словам, на Украине «огромная свобода выбора». При этом он указал на то, что увеличивать квоты в государстве, в котором 30% населения говорит по-русски, не очень правильно. Дубинский уточнил, что будет отстаивать сохранение квот, «но ужесточать — глупо».

Напомним, в мае 2019 года на тот момент президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех отраслях и сферах жизни, сообщает телеканал «360».

До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на отметке в 50% использования украинского языка, теперь квота составляет 90%. Впрочем, шестой глава государства Владимир Зеленский пообещал провести скрупулезный анализ закона о государственном языке на предмет соответствия конституции страны.