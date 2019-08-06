Сирия, 6 августа. САА захватила танк боевиков в Хаме. Взрыв у больницы в Ракке. В Алеппо турецкая армия обменивается ударами с отрядами курдов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совершили боевой вылет в северо-западные районы провинции Хамы и нанесли точечные удары по укрытиям боевиков.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: захватили склад боеприпасов радикалов в Хаме.

«Исламское государство1»: подозревается в подрыве бомбы в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла в Хаме жилые кварталы города Скальбия.

Курды: обмениваются на севере Алеппо ударами с турецкой армией и протурецкими боевиками, подозреваются в минировании автомобилей.

ВС Турции: ведут бои в Алеппо с курдскими отрядами SDF.

«Файлак Аш-Шам»: потеряла полевого командира на западе Латакии.

Провинция Латакия

Утром стало известно, что в результате столкновения с правительственными силами скончался один из полевых командиров союзной альянсу «Тахрир аш-Шам» группировки «Файлак Аш-Шам», известный под псевдонимом «Абу Эр-Рияд». Сведения об этом передает новостной Twitter-канал Syria News. Деталей гибели полевого командира и конкретного места боевого столкновения источник не сообщает.

Провинция Алеппо

В Алеппо Сирийская арабская армия (САА) оттесняет радикалов альянса «Тахрир аш-Шам». Утром подразделение САА открыло огонь из пулеметов по укрытиям радикалов, расположенным в окрестностях поселка Хайян, как сообщает информационное агентство Step News Agency.

Ночью продолжились боестолкновения между турецкими подразделениями и курдскими отрядами «Демократических сил Сирии» (SDF), о чем также сообщает источник. Поблизости от деревни Мареа стороны обменивались ударами, обстреливая друг друга с применением тяжелого вооружения. Как сообщает местный источник в сети Twitter Not Woofers, ожесточенные бои идут возле городов Харбул, Айн-Дикна и Шейх-Исса. Турецкий контрольно-пропускной пункт был атакован группой боевиков на дороге Джандарис-Басута. Один солдат и два боевика из числа лояльной туркам «Сирийской свободной армии» (ССА) были ранены.

Как сообщает местный источник новостей в сети Twitter (@syrianews777), в подконтрольном туркам городе Джераблус ночью был подорван автомобиль, который принадлежал местному «военному совету». Пострадал один житель. В установке взрывчатки в автомобиль подозревают курдских радикалов «Сил освобождения Африна», которые совершают диверсии в зонах турецкой оккупации.

Провинция Ракка

По данным Twitter-канала Step News Agency, курдские отряды заминировали несколько туннелей в районе блокпостов на границе города Тель-Абъяд, на случай если ими воспользуются турецкие военнослужащие. В районе города и у границ курды продолжают строить укрепления.

Утром самодельное взрывное устройство было подорвано возле национальной больницы в столице провинции городе Ракка. Как уточняет местный источник Not Woofers, из мирных граждан при взрыве никто не пострадал. В установке взрывчатки подозревают террористов из «спящих ячеек» ИГИЛ1.

Провинция Хама

После возобновления боевых действий в провинции ВКС РФ совершили еще один вылет на северо-западе Хамы. Как сообщает новостной портал Baladi News, с самолетов были нанесены точечные удары по расположениям джихадистов в предместьях Кафр-Зеты в ответ на обстрел жилых кварталов Скальбии из гранатометов. Сведения о потерях среди боевиков уточняются.

Инженерное подразделение САА, работающее в поселениях Аль-Джубейн и Тель-Маллах, обнаружило тяжелую военную технику, в том числе модифицированный танк «Т-55», пикап, а также тяжелое оружие, включая винтовки, минометы и ящики с боеприпасами различных калибров, как сообщает новостное агентство Al Masdar. Напомним, что оба поселка были освобождены спецназом «Силы Тигра» в прошлом месяце, несколько раз радикалы предпринимали попытки вернуть их под свой контроль, но безуспешно.

1 Организация запрещена на территории РФ.