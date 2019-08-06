Ученые рассказали, сколько часов нужно работать для сохранения психологического здоровья

Москва, 6 августа. Ученые из британской Школы здоровья и общества, Центра бизнес-исследований и факультета социологии Кембриджского университета определили оптимальное время, которое человек должен тратить на работу.

Специалисты опросили 70 тысяч жителей Британии в период с 2009 по 2018 годы, которые за девять лет сменили несколько мест трудоустройства и, как следствие, работали по разным графикам. Ученые особое внимание уделяли самочувствию участников, прежде всего, психологическому.

Результаты эксперимента показали, что риски для здоровья снижались, когда люди выходили на работу после длительного перерыва. У мужчин зафиксировано снижение рисков на 30% при выполнении оплачиваемой работы в течение восьми часов в неделю, а у женщин — 20 часов в неделю. С точки зрения ученых, именно такое количество рабочих часов позволяет человеку сохранить чувство собственного достоинства и полноценно общаться с друзьями, пишет Planet Today.

Ученые отмечают, что эти данные должны быть приняты во внимание, когда некоторые рабочие места будут заняты машинами с искусственным интеллектом. По словам экспертов, хорошей альтернативой является вариант двухчасового рабочего дня — это позволит людям чувствовать себя «при деле».

Ранее пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института труда при Министерстве труда РФ сообщила, что информация о скором исчезновении некоторых профессий в России несколько преувеличена. Цифровые технологии и роботы действительно оказывают влияние на рынок труда. Однако данный процесс способствует развитию экономики и облегчает труд человека, подчеркнули в ВНИИ.