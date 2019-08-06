Пекин рассказал о последствиях решения США признать КНР валютным манипулятором

Пекин, 6 августа. Решение американских властей признать Китай «валютным манипулятором» приведет к потрясениям на финансовом рынке и станет преградой для восстановления международной экономики. Об этом говорится в официальном заявлении Народного банка КНР.

Китайский регулятор выразил сожаление из-за решения Белого дома признать Китай страной, манипулирующей валютным курсом.

«Этот ярлык не соответствует даже количественным стандартам, установленным самими США для определения валютного манипулятора», — следует из заявления.

По мнению Пекина, американцы ведут «недальновидную политику односторонних действий».

Напомним, 1 августа хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября Вашингтон вводит пошлину в 10% на китайские товары стоимостью 300 миллиардов долларов. Американский лидер обратил внимание на то, что это не включает введенные ранее пошлины в размере 25%. Через несколько дней регулятор КНР опустил курс юаня к американской валюте до минимума с декабря 2018 года. В ответ на это Минфин США включил Китай в перечень стран, манипулирующих валютой, и сообщил, что обратится во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Как ранее сообщал Infox.ru, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин предрек крах глобалистской модели мира из-за торговой войны между США и Китаем.