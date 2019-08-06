В ОП хотят ответить на цензуру «Википедии» против ФАН созданием министерства пропаганды

В России необходимо создать федеральный орган, который бы занимался «продвижением достижений нашей страны». Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил глава Фонда защиты национальных ценностей, председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич. Так он отреагировал на решение руководства «Википедии» внести Федеральное агентство новостей и ряд других российских СМИ в спам-лист.

По мнению Малькевича, в России следует создать свою альтернативу пошедшей по пути цензуры «Википедии».

«Я один из первых поддержал на сайте ОП РФ идею Минкомсвязи создать отечественный аналог «Википедии», за что был подвергнут координированной и очень профессиональной травле со стороны различных блогеров и ботов. Они с пеной у рта доказывали, что России не нужна своя большая энциклопедия, верифицированная и качественная, потому что все уже якобы придумано до нас», — рассказал общественник.

Однако реальность оказалась иной.

«Мы видим, что сделанный за границей продукт нам не принадлежит, непонятно, кем регулируется, и решает вполне определенные идеологические задачи», — пояснил глава ФЗНЦ.

Прямо сейчас происходит переписывание истории некими «псевдонародными администраторами, которых никто никогда не видел», с сожалением констатировал Малькевич.

«За счет этого идет формирование нескольких поколений, которые черпают все знания о мире из «Википедии», где им задаются те или иные идеологические рамки», — рассуждает собеседник ФАН.

По его мнению, ситуация со свободой слова на ресурсе будет ухудшаться.

«Цензура будет свирепствовать. Любые точки зрения, которые не являются «правильными», будут ограничиваться. И дальше будут блокировать российские СМИ и всех пользователей, которые пытаются восстановить историческую правду в «Википедии».

Именно поэтому Россия должна развивать свои альтернативные площадки.

«Наша задача — в том, чтобы постараться выиграть у «Википедии» в конкурентной борьбе», — уверен Малькевич.

Написание текстов для русской интернет-энциклопедии должно строиться на грантовой основе.

«Во многих регионах России есть настоящие патриоты, историки, пассионарные люди. Я сам таких знаю десятки, — заверил собеседник ФАН. — За небольшие деньги, которые они получали бы на грантовой основе, они могли бы писать десятки, сотни увлекательных материалов по истории, географии, культуре различных регионов».

По словам Малькевича, российскому руководству нужно задуматься о создании отдельного министерства печати, массовых коммуникаций или другого большого федерального органа, который бы «занимался в хорошем смысле слова пропагандой, продвижением достижений и культуры нашей страны».

Однако делать это новый орган массовых коммуникаций должен увлекательно и креативно, с использованием новых технологий.

Проблема существующего управления массовыми коммуникациями в стране, по мнению Малькевича, заключается в том, что оно распылено между различными структурами.

«Нужна какая-то единая креативная структура с большими полномочиями, которая позволит нам удержать имеющиеся позиции в информационной войне. В противном случае нас выбьют отовсюду», — резюмировал председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ.

Ранее стало известно, что интернет-энциклопедия «Википедия» внесла в спам-лист Федеральное агентство новостей и несколько других российских СМИ из-за несогласия с их информационной политикой.

Член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод в интервью ФАН осудил решение руководства сайта. По словам правозащитника, составители «Википедии» нарушают принципы свободы слова и открытости.