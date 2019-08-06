Рассекреченный отчет Госдепа США назвал телеканал «Дождь» аффилированной структурой

Москва, 6 августа. Телеканал «Дождь» оказался аффилированным СМИ американского госагентства, об этом говорится в отчете Госдепартамента США.

Госдепартамент США снял гриф «только для служебного пользования» с отчета о проверке Agency for Global Media. Агентство занимается распространением американской повестки за рубежом, в том числе с помощью «Радио Свобода», «Голоса Америки» и остальных государственных СМИ США. В отчете за 2013 год телеканал «Дождь» называется аффилированным СМИ американского госагентства.

Телеканал RT направил в редакцию «Дождя» запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. В редакции долго думали над ответом, советовались с юристами. В итоге, сообщили, что не располагают подтверждениями того, что «Дождь» — аффилированное СМИ США.

Тем не менее доказательством того, что «Дождь» — аффилированное СМИ США, является документ, рассекреченный Госдепартаментом. В редакции телеканала информацию не опровергли.

Написали «Дождю». Прислали им госдеповский документ и попросили подтвердить, так это или нет. Они долго думали и в итоге прислали совершенно изумительный ответ: «Дождь» не располагает никакими подтверждениями того, что они аффилированное СМИ BBG, кроме присланного нами документа pic.twitter.com/OWdZ3vn1yw — RT на русском (@RT_russian) August 6, 2019

Телеканал «Дождь» отличается оппозиционной повесткой и однобоким освещением событий. Федеральное агентство новостей неоднократно уличало «Дождь» в манипулировании читателями и попытках ввести в заблуждение россиян. Так, ранее СМИ, деятельность которого носит антироссийский характер, опубликовало новость, из которой следует, что Роскомнадзор якобы в принудительном порядке заставляет провайдеров предоставить информацию о точках обмена трафиком. Однако при внимательном изучении опубликованных документов становится понятно, что ни о каких требованиях не было и речи.

Стоит отметить, что это не единственная попытка «Дождя» ввести читателей в заблуждение и показать «несправедливость» и «жертв режима». Примечательно, что при детальном рассмотрении все громкие заголовки рушатся на глазах.

Федеральное агентство новостей запустило проект «ФАН разъясняет», направленный на борьбу с идеологической цензурой со стороны либеральных СМИ. ФАН показывает, как информация, тиражируемая прозападными СМИ, вводит людей в заблуждение, и для чего это нужно тем, кто делает подобные лживые и провокационные публикации.