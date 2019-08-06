«Мраморные» суперкары замечены на лондонских дорогах

Лондон, 6 августа. Два дорогих суперкара с дубайскими номерами — Ferrari 812 Superfast и Bentley Bentayga — с «мраморным» тюнингом замечены на дорогах в британской столице. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным канала, «мраморная» пленка набирает популярность среди богатых владельцев роскошных машин.

Однако в Сети не все оценили «богатый» тюнинг. Комментаторы высказали предположение, что «мраморная» пленка идет далеко не всем транспортным средствам.

Ранее автомобильные эксперты назвали самые подходящие для тюнинга марки автомобилей. Так, лидером рейтинга стали транспортные средства российского концерна «АвтоВАЗ». Очень часто водители преображают ВАЗ-2110 и Lada Priora, потому что в любом автомагазине на эти машины можно без проблем подобрать бюджетные детали. На втором месте оказались автомобили компании Volkswagen Group — Volkswagen, Skoda и Audi.