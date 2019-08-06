Ученые нашли новый способ фильтрации соленой воды

Москва, 6 августа. Ученые из Принстонского университета в Нью-Джерси нашли новый способ фильтрования морской воды с использованием тонкой мембраны, созданной из пористой древесины.

Раньше специалисты использовали метод мембранной перегонки. При нем соленую воду фильтровали через полимерную пленку с небольшими порами, которые пропускают исключительно молекулы жидкости. Новый способ, предложенный учеными, позволил улучшить процесс.

Мембрану из пористой древесины предварительно обрабатывают химическим составом, который отделяет волокна фильтра. Одну сторону фильтра в процессе нагревают, чтобы вода прошла через поры, а соль оседает на холодной стороне устройства.

По словам ученых, им удалось добиться фильтрации 20 кг морской воды в лабораторных условиях. Исследователи отмечают, что если бы фильтр был тоньше, то производительность устройства значительно увеличилась.