Россиян предостерегли от поездок в «маргинальный» Тунис

В Тунисе пьяный водитель насмерть сбил 14-летнюю девочку, приехавшую отдыхать вместе с родителями и братьями.

«Там шестиполосная дорога, которую надо перейти, чтобы сесть на автобус. Дочка шла по пешеходному переходу. Первый водитель остановился, а второй на белой Audi вылетел на огромной скорости и сбил ее», — рассказала убитая горем мать россиянки, ее слова приводит канал «360».

Как отметил адвокат женщины, по всей строгости законы Туниса действуют только в отношении иностранцев, виновник трагедии же может отделаться минимальным наказанием.

Член комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей призвал россиян воздержаться от поездок в Тунис. По его словам, данная страна является небезопасной, и пострадать от рук боевиков или маргиналов может любой. Он также осудил туроператоров за то, что они совсем не думают о сохранности здоровья и жизни своих клиентов.

«Я хочу отправить обращение в МИД РФ с просьбой рассмотреть возможность вынесения определенных рекомендаций для российских туристов, чтобы они отказались от поездок в эту страну, и признать ее потенциально опасной для туризма. Какие бы бонусы ни сулили партнеры по турбизнесу из Туниса, если там сейчас происходят такие события… Это безответственно — отправлять туда людей. Это делают для получения прибыли, а о том, что там каждый день может случиться трагедия — захват заложников и убийства, — эти люди не задумываются. Потому что это им никак не повредит, а прибыль они уже получили», — резюмировал Виталий Милонов.

Напомним, в 2015 году в результате теракта на одном из пляжей Туниса погибло 39 человек, столько же получили ранения различной степени тяжести. Боевик расстрелял своих жертв из автомата средь бела дня. Обстановку в этой стране усугубляет еще и тот факт, что боевики ИГ1 (запрещено в РФ), потерпев сокрушительное поражение в Сирии, перебираются в другие страны. Поскольку в Тунисе серьезные проблемы с обеспечением безопасности, он является весьма привлекательным для террористов и других маргинальных элементов.

1 Организация запрещена на территории РФ.