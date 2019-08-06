В Киеве рассказали, какой церкви благоволит Зеленский

«Патриарх» раскольнической «Украинской православной церкви Киевского патриархата» (УПЦ КП) Филарет окончательно похоронил идею единой украинской церкви под началом Фанара. Так православный киевский публицист Дмитрий Скворцов прокомментировал в интервью Федеральному агентству новостей выступление раскольника 5 августа во Владимирском соборе Киева.

Глава неканонического «киевского патриархата» призвал собравшихся в соборе протестовать против украинских властей, которые хотят ликвидировать УПЦ КП. Филарет также обратился к сторонникам с просьбой защитить его.

С недавних пор националисты «Правого сектора»1 (экстремистская организация, запрещенная в РФ) участвуют в отъеме «филаретовских церквей» в пользу другой псевдорелигиозной структуры — «Православной церкви Украины» (ПЦУ), которой в нарушение всех канонов константинопольский патриарх Варфоломей выдал томос.

По словам Филарета, защита ему необходима от нападок со стороны лидера ПЦУ Епифания и его сторонников, которые имеются и среди чиновников «эпохи Петра Порошенко». Эти чиновники, возопил «патриарх», не дают прихожанам УПЦ КП молиться и отбирают у них храмы.

«Где же свобода в Украине? Где Конституция, где законы? Законы попираются, и поэтому нужно защищать законы и защищать нашу независимую церковь Киевского патриархата», — витийствовал Филарет.

Правда, при этом лжепатриарх забыл упомянуть, что совсем недавно точно такими же методами УПЦ КП под его управлением и при поддержке украинских радикалов осуществляла рейдерские захваты храмов канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Мы наблюдаем, как Филарет вбивает последний гвоздь в гроб того проекта, который экс-президент Украины Петр Порошенко затевал под видом объединения украинского православия в единую церковь», — отметил в интервью ФАН Дмитрий Скворцов.

В эту аферу не только не удалось вовлечь каноническую УПЦ МП, но и даже раскольников объединить не удалось, отметил православный эксперт.

«Так называемый «киевский патриархат», возглавляемый героем Украины господином Денисенко (Филаретом), не хочет входить в структуру, за создание которой сам «герой» и боролся. При этом надо понимать, что для таких контор а-ля «Рога и копыта», вроде УПЦ КП, важно не число сторонников, а количество денег на банковских счетах», — добавил собеседник ФАН.

С этим у Филарета проблем пока нет, считает Скворцов, поскольку банки, созданные для отмывания денег «киевского патриархата», контролируют его сторонники.

«Кроме того, Филарет еще с конца 1980-х годов, когда работал в КГБ УССР, стал представителем так называемого «глубинного государства». А это образование мало деформируется от того, что сменяются президенты или даже политический строй. То есть у Филарета есть связи, в том числе международные, которые сохраняют его влияние на Украине», — рассказал православный публицист.

По его словам, новый президент Украины Владимир Зеленский в последние месяцы не раз показывал, что благоволит Филарету больше, чем главе ПЦУ Епифанию. Главным образом потому, что Филарет уже после первого тура президентских выборов на Украине «переобулся в воздухе» и начал говорить о своей поддержке Зеленскому. А Епифаний до последнего держался за Порошенко.

«Епифаний до сих пор поддерживает «партию войны», в которую входят самые разные деятели: от украинских националистов до откровенных нациствующих фриков вроде Олега Тягнибока. Этим объясняется, что украинские радикалы теперь участвуют в «отжиме» храмов у «филаретовцев» в пользу ПЦУ», — добавил Дмитрий Скворцов.

На войну с Епифанием, которого поддерживает стамбульский патриарх Варфоломей, у Филарета сил сейчас все же не хватит, считает собеседник ФАН. А вот употребить оставшееся влияние для того, чтобы сохранить свою УПЦ КП, остановить процесс снятия с регистрации, который осуществляет сейчас украинское министерство культуры, Филарет может.

«Националисты склоняются к ПЦУ еще и потому, что она признана хотя бы константинопольским патриархатом. Правда, если почитать устав, то видно, что ПЦУ — вполне себе подчиненная Варфоломею структура», — отметил Дмитрий Скворцов.

Что касается намерения Зеленского встретиться с Варфоломеем в Стамбуле, то президент Украины тут является заложником той части электората, которая видит в нем гаранта евроатлантического курса Украины, добавил эксперт. После чего поделился с ФАН своим соображением, о чем Варфоломей попросит Зеленского при встрече.

«За Варфоломеем стоит ЦРУ, что ни для кого не секрет. Зеленскому с Варфоломеем говорить, по сути, не о чем. Фанар захочет от него каких-то гарантий, что ПЦУ останется приоритетной церковью для украинской власти. Зеленский покивает. Но на самом деле ему мало дела до разборок двух псевдорелигиозных структур на Украине», — резюмировал собеседник ФАН.

Филарет был активным сторонником создания автокефальной украинской церкви. Однако после того, как ПЦУ в обход канонов получила томос, он стал противником этой структуры. Это объясняется главным образом тем, что главой ПЦУ был назначен не Филарет, а «митрополит Епифаний», с которого также не снята анафема Русской православной церкви Московского патриархата.

Филарет не раз уже заявлял, что томос об автокефалии украинской церкви, полученный ПЦУ от Константинопольского патриарха, «не дал ничего, кроме разрушения самого Киевского патриархата».

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию пройдет 7—8 августа. Планируется его встреча с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с патриархом Варфоломеем.

1 Организация запрещена на территории РФ.