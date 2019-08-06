Роспотребнадзор напомнил россиянам об опасности отдыха в тропических странах

Москва, 6 августа. Роспотребнадзор рассказал россиянам, какие опасности могут подстерегать их в поездках в страны Евразии, Африки, Южной Америки и Океании с экваториально-тропическим климатом. Из-за погодных условий здесь широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания.

В связи с теплым и влажным климатом в тропических странах активно плодятся насекомые и гельминты, а микроорганизмы способны долго выживать в окружающей среде. Турист может заболеть, если его укусило кровососущее насекомое. Кроме того, инфекции передаются от зараженных людей, через грязную воду или недостаточно обработанные продукты питания, пишет РИАМО.

В Роспотребнадзоре уточнили, что тропические инфекции обычно поражают кожу, глаза, а также наносят вред кишечнику и другим органам. Необходимо учитывать, что подобные заболевания крайне опасны и с трудом поддаются лечению, сообщает Deita.ru. Кроме того, в тропических странах есть много ядовитых растений и животных, которые способны нанести серьезный вред здоровью человека.

Чтобы подстраховать себя от опасных заболеваний, рекомендуется перед поездкой в жаркую страну получить у территориальных органов Роспотребнадзора и у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в планируемом пункте назначения. Также необходимо заблаговременно позаботиться о медицинской страховке.

Кроме того, находясь в тропической стране, нужно соблюдать правила гигиены и следовать мерам предосторожности. В частности, Роспотребнадзор рекомендует употреблять только термически обработанную пищу и приобретать продукты в фабричной упаковке. Все фрукты и овощи следует обдавать кипятком, а продукты нельзя хранить вне холодильника. Для питья нужно выбирать бутилированную или кипяченую воду. Также необходимо исключить напитки со льдом, поскольку его обычно делают из сырой воды.

Перед употреблением пищи нужно мыть руки, а находясь в водоемах, необходимо следить, чтобы вода не попала в рот. Кроме того, следует избегать контактов с любыми животными и использовать различные средства защиты от насекомых, например, аэрозоли и фумигаторы. При любых признаках заболевания (сыпь, проблемы со стулом, повышенная температура и т.д.) необходимо немедленно обратиться к врачу.

Помимо болезней, российских туристов в жарких странах может подстерегать и другая опасность. Путешественникам следует избегать поездок в государства, в которых сложилась неблагоприятная обстановка. Например, в Тунисе недавно участились атаки террористов, жертвами которых легко могут стать приезжие. Также опасность подстерегает приезжающих в Алжир и Ливию.

По мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александра Перенджиева, в этих африканских странах идет выстраивание террористических сетей, которые в конечном счете могут быть опаснее для международной безопасности, чем ИГ1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).