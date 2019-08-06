Тегеран, 6 августа. Президент Ирана Хасан Роухани назвал войну с Ираном «матерью всех войн», выступление главы ИРИ на встрече с руководством МИД страны транслировало государственное телевидение.

«Мир с Ираном — мать любого мира, война с Ираном — мать всех войн, вновь повторяю. Мир в обмен на мир», — заявил Роухани.

Президент ИРИ добавил, что если США хотят начать переговоры с Ираном, то Вашингтон должен снять санкции против Тегерана.

Ранее власти США внесли в санкционный список главу МИД ИРИ Мохаммада Джавада Зарифа. В Вашингтоне заявили, что больше не считают Зарифа приоритетным контактом. Как заявил иранский министр, в Вашингтоне его сочли угрозой американской повестке.

В минувшем году глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе США из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана, в ответ власти республики объявили о приостановлении выполнения нескольких пунктов сделки.

Тегеран направил пять писем странам-членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств. Иранский парламент 23 апреля принял закон о контрсанкциях против США после того, как 22 марта Вашингтон расширил санкции против республики.

Ранее Зариф сообщил, что Иран может полностью выйти из ядерной сделки 2015 года. Дипломат назвал санкции США протии него отказом от диалога и провалом дипломатии США.