Экс-главу аэропорта Якутска приговорили к 9 годам колонии за взятки «на благородные цели»

Якутск, 6 августа. Бывший генеральный директор международного аэропорта «Якутск» Николай Местников по решению суда приговорен к девяти годам колонии за взятку в размере 27 млн рублей.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Якутского горсуда, прокуратура просила приговорить Местникова к 15 лет тюремного заключения с отбыванием наказания в колонии. Кроме того, обвинение требовало возложить на него штраф в 400 млн рублей. По словам самого подсудимого, полученные в качестве взятки деньги он направлял на «благородные цели».

Суд признал экс-гендиректора аэропорта «Якутск» виновным и приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и назначил штраф в размере 10 млн рублей.

«Помимо того, ему запрещено занимать руководящие должности на четыре года [после освобождения]», — заявили в суде.

Напомним, занимающийся организацией пунктов упаковок багажа в «Якутске» через фирмы родственников Александр Синявский пожаловался на коррупцию в аэропорту. Он объяснил, что в 2014 году к нему обратился заместитель директора Андрей Нолан и передал слова руководителя о «доходном бизнесе» и «необходимости делиться прибылью».

Следствие провело проверку и выяснило, что с сентября 2014 года по июнь 2018 года предприниматели, которые занимались упаковкой багажа и уборкой аэропорта, передали Местникову 27 млн рублей за продление договоров аренды. Сам уже экс-гендиректор воздушной гавани уверяет, что деньги шли на «благородные цели». По его словам, якобы средства направлялись на благотворительность, «начиная от протезирования зубов работников предприятия и заканчивая ремонтом подъездов».