Минобороны сообщило о ликвидации пожара на военном складе под Ачинском

Красноярск, 6 августа. Пожар на расположенном в Красноярском крае военном складе полностью ликвидирован. Очагов открытого горения на объекте больше нет, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что пожар планируют потушить до конца дня . Он уточнил, что к тушению огня привлекли десять самолетов Ил-76, а также вертолеты.

Напомним, 5 августа на военном складе, расположенном под Ачинском вблизи деревни Каменка, загорелось хранилище пороховых зарядов, что привело к взрывам. По предварительным данным, причиной ЧП стал человеческий фактор. Ранее сообщалось, что детонация снарядов на военном складе под Ачинском прекратилась, однако угроза подрыва боеприпасов все же сохраняется.

В результате ЧП пострадали 12 человек, шесть из них были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, передает телеканал «360». После возгорания склада боеприпасов из опасных районов Ачинска эвакуировали почти четыре тысячи человек. Местные жители, дома которых находятся в 20 километрах от военного склада, уверяют, что взрывы были слышны даже там, пишет Deita.ru.