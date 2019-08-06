В Италии рассказали о последствиях для аграрной отрасли из-за продэмбарго РФ

Рим, 6 августа. Итальянские производители сельскохозяйственной продукции систематически сообщают руководству об ущербе, котором аграрной сфере нанесло эмбарго на ввоз ряда товаров на российский рынок, последствия от этого ощущаются и сегодня. Об этом рассказал журналистам глава ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti Этторе Прандини.

По его словам, для Италии вопрос российского продовольственного эмбарго имеет особую важность из-за отрицательных последствий для производителей тех товаров, которые были включены в санкционные перечни.

«Если мы сравним показатели экспорта разрешенных товаров, мы можем увидеть, каким мог бы быть рост всего аграрного экспорта в такую дружественную страну, как Россия, которая признает высокое качество итальянского продовольствия», — указал он.

Президент Coldiretti полагает, что введение антироссийский рестрикций со стороны Европейского союза, которая использовала в качестве предлога для них гражданскую войну на Украине, «не имело никаких оснований», передает РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что опасность для итальянского аграрного сектора представляет тот факт, что их место на российском рынке заняли государства, не затронутые ответными шагами со стороны Москвы.

Напомним, Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские ограничения: Штаты, страны ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под табу оказались мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, сыры и другое. Поскольку западные санкции каждый раз продлеваются, РФ отвечает зеркально.

В конце июня текущего года правительство РФ продлило продовольственное эмбарго на год.