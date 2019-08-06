Ремесленники Дамаска выразили благодарность Путину и Асаду — видео ФАН

Дамаск, 6 августа. На рынке в Старом городе Дамаска идет оживленная торговля. После восстановления мирной жизни в столичной провинции торговцы и ремесленники почувствовали себя свободнее и развивают пользующиеся популярностью традиционные промыслы.

Как заметили корреспонденты Федерального агентства новостей, в продаже у ремесленников можно найти не только поделки, обыгрывающие традиционные сюжеты, но и изображения на современные темы. В том числе такие, которые хорошо знакомы и россиянам по телесюжетам и новостям.

Художник Ахмад Багдади, занимающийся изготовлением картин на растянутой на рамах воловьей коже, изобразил на одной из своих работ президента Сирии Башара Асада вместе с российским лидером Владимиром Путиным. В беседе с корреспондентом ФАН мастер подчеркнул, что хотел своим ремеслом выразить благодарность России, ее народу и власти.

«Я нарисовал эту картину, потому что русские много сделали для нас, как и лично президент Путин, который ответил на призыв и помог друзьям, помог сирийскому народу, направив в Сирию свои отважные вооруженные силы в поддержку нам и Сирийской арабской армии. Поэтому я вручную выполнил эту работу на натуральной коровьей коже, чтобы она стала сувениром, который, например, российские солдаты смогли бы взять с собой в Москву», — рассказал мастер-кожевник из Дамаска.

Как рассказал Ахмад Багдади, он в своей мастерской довольно часто делает сувениры для российских солдат, служащих на авиабазе «Хмеймим», в том числе изображения на коровьей коже. Оказалось, например, что довольно часто российские военнослужащие заказывают изображения своих семей, которые мастер переносит на свои «холсты» по фотографиям. В целом атрибутика с символами России достаточно часто встречается на прилавках старого рынка в Дамаске.

Напомним, ВКС РФ начали миссию в Сирии осенью 2015 года, когда правительственные силы находились в крайне тяжелом положении, а столице страны угрожало вторжение боевиков «умеренной оппозиции» и террористов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство1», которые смогли захватить ряд районов в провинции Дамаск. Военное и политическое вмешательство России позволило остановить казавшиеся неминуемыми свержение законного правительства и президента Асада, потерю суверенитета и территориальной целостности Сирии и распространение террористической угрозы на весь Ближний Восток.

1 Организация запрещена на территории РФ.