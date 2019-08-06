Семь человек получили ранения при стрельбе в ночном клубе в Торонто

Торонто, 6 августа. Семь человек получили ранения во время стрельбы в ночном клубе, расположенном в канадском городе Торонто. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, сообщил телеканал Global News.

Инцидент произошел в ночь на 5 августа в ночном клубе, носящем название District 45. Полиция прибыла на место происшествия около 02.00 по местному времени (09.00 по Москве).

Как рассказали свидетели происшествия, перестрелка началась в результате конфликта, развязавшегося между несколькими посетителями клуба. Однако в правоохранительных органах эту информацию не подтвердили, сообщает телеканал «360».

Во время перестрелки в ночном клубе находились 250 человек, включая владельца заведения. Кроме того, безопасность в клубе обеспечивали 40 охранников, однако стрелявшему все равно удалось скрыться, пишет KP.RU.

Ранее сообщалось о неизвестном, который открыл огонь из автомобиля по посетителям парка в американском городе Чикаго. При стрельбе пострадали семь человек.