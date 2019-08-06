ФСБ получила право оперативно блокировать сайты за нарушение закона

Москва, 6 августа. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Федеральной службы безопасности в конце июля получил право инициировать разделегирование доменов сайтов за нарушения законодательства РФ, что позволит их блокировать.

НКЦКИ вошел в список компетентных инстанций Координационного центра доменов .ru/.рф (КЦ). Такой статус позволяет обращаться к регистраторам доменов с претензиями на сайты-нарушители и требовать, чтобы они остановили делегирование доменных имен, то есть закрыли к нему доступ.

Как сообщил глава КЦ Андрей Воробьев, НКЦКИ будет курировать поиск фишинговых ресурсов, источников вредоносного программного обеспечения, мониторинг активности бот-сетей и других атак с использованием российских национальных доменов, пишет издание «КоммерсантЪ».

По словам Воробьева, навыки и опыт НКЦКИ помогут «сделать российское доменное пространство еще более безопасным».

Напомним, НКЦКИ был сформирован в прошлом году по распоряжению главы ФСБ Александра Бортникова. Центр занимается борьбой с преступлениями в киберпространстве и их пересечениями. КЦ создал список осведомленных организаций в 2012 году, чтобы они помогали ему бороться с фишинговыми сайтами. Помимо НКЦКИ в реестр входят еще девять учреждений и организаций, в том числе частные компании «Лаборатория Касперского» и Group-IB, а также Роскомнадзор и Центробанк РФ.