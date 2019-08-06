Онищенко назвал «двойными агентами» противников запрета на алкоголь до 21 года

Минэкономразвития и Минфин не поддержали законопроект Минздрава о запрете продажи крепкого алкоголя лицам моложе 21 года. Речь идет о спиртных напитках крепостью более 16,5%. В профильных комитетах сослались на отсутствие «научных обоснований» для установки порога именно на таком уровне, а также на сложности, которые в случае принятия подобного закона будут испытывать ретейлеры.

Один из самых горячих сторонников максимальных ограничений продажи алкогольной продукции — первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко — резко раскритиковал профильные министерства за отказ поддержать предложение Минздрава.

«Все лежит на поверхности, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Вижу непозволительное самомнение этих двух далеко не соответствующих своему назначению ведомств, которые называют «недостаточно обоснованным» предложение профильного министерства [Минздрава], занимающегося здоровьем населения. Да еще со ссылками на каких-то сомнительных экспертов…»

Ссылки на технические сложности при введении градации при продаже части алкоголя только с 21 года Геннадий Онищенко считает отговорками.

«На самом деле это еще одно свидетельство абсолютно наплевательского отношения этих ведомств [Минэкономразвития и Минфина] к задачам, которые системно ставит наш президент в части сбережения здоровья нации», — говорит парламентарий.

Первый зампред комитета ГД также напомнил о концепции антиалкогольной политики, принятой в России в 2009 году и подписанной тогдашним премьер-министром Владимиром Путиным.

«Сегодня мы в очередной раз видим ухарски-купеческие подходы, которые демонстрируют эти два ведомства [Минфин и Минэкономразвития]. Лишний раз убеждаюсь, что, скорее всего, дети руководителей этих ведомств, подчеркну, не справляющихся со своими задачами, живут за рубежом и их личных судеб все это явно не коснется», — с возмущением говорит собеседник ФАН. «Так можно даже еще больше снизить возраст [для покупки алкоголя], они бы его с удовольствием и до года снизили! — иронизирует Онищенко. — А что, такой высокопродуктивный с точки зрения купеческой идеологии продукт, как алкоголь: производство почти ничего не стоит, продавать за такие цены, да еще без ограничения возраста!»

По мнению парламентария, те, кто отказывается ограничивать алкоголизацию молодого поколения, работают во вред России.

«Думаю, в данном случае возобладала точка зрения так называемой либеральной фракции в министерстве экономики. На мой взгляд, это двойные агенты, которые явно работают отнюдь не на будущее нашей страны. Ну, ничего, будем бороться. А их могу отослать в их «Мекку», на которую они чуть ли не молятся, — в так любимые ими Соединенные Штаты. Так вот, там норма о продаже алкоголя с 21 года присутствует. И, видимо, именно с этой страной их дети связывают свое будущее. А о здоровье граждан нашей страны они просто не думают», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Об отказе Минэкономразвития и Минфина поддержать предложение Минздрава не продавать крепкий алкоголь лицам, не достигшим 21 года, во вторник сообщила газета «Коммерсант».