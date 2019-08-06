В Совфеде ответили Столтенбергу на слова о воссоединении Крыма с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил причину воссоединения Крыма с Россией. По его мнению, это стало следствием «соперничества великих держав».

«Позвольте мне подробно остановиться на трех главных вызовах, с которыми сталкиваются Новая Зеландия, НАТО и союзники НАТО. Первый из вызовов — возросшее соперничество между великими державами... Мы видим его последствия от Крыма, незаконной аннексии Крыма, до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря», — сказал Столтенберг.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей ответил Столтенбергу на его слова о воссоединении полуострова с РФ, обратив внимание на то, что постепенно тональность высказываний США и их союзников о Крыме меняется.

«Мы наблюдаем, что риторика западных государств меняется. Если раньше они заявляли об «агрессии» со стороны России, то теперь стали говорить уже по-другому, что само по себе интересно», — говорит сенатор от Республики Крым.

По словам российского парламентария, воссоединение полуострова с Российской Федерацией было закономерно — президент Владимир Путин исправил историческую ошибку Никиты Хрущева.

«Воссоединение Крыма с Россией — это естественный процесс. Крым всегда считал себя частью России и считал несправедливым свое нахождение в составе Украины с любой точки зрения: и с исторической, и с национальной, и с точки зрения отношения Киева к полуострову. К счастью, создалась благоприятная ситуация для того, чтобы крымчане могли высказать свое мнение, я имею в виду государственный переворот на Украине, когда власти в стране фактически не оказалось. Но повторюсь, что Крым всегда тяготел к России, в том числе во времена существования Советского Союза», — резюмировал Сергей Цеков.

Крым снова стал частью России в 2014 году, соответствующее решение жители полуострова приняли на референдуме. Согласно итогам плебисцита, более 95% крымчан высказались за воссоединение с РФ. Референдум полностью соответствовал нормам внутреннего и международного права.