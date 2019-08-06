Ил-76 задействуют в тушении пожара на складе боеприпасов в Красноярском крае

Красноярск, 6 августа. Российские транспортники Ил-76 и вертолеты задействуют в тушении пожара на складе боеприпасов, расположенном в Красноярском крае. Об этом сообщил журналистам замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

«Мы сейчас должны открыть воздушное движение, и работать по тушению пожара будут 10 самолетов Ил-76 и вертолеты», — рассказал он.

По словам Булгакова, пожар ликвидируют до окончания дня.

Ранее заместитель министра обороны РФ заявил, что, согласно предварительной версии, причина пожара на артиллерийском складе — человеческий фактор.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинске.

Авиационная группировка военного ведомства РФ в составе 10 самолетов Ил-76 и вертолетов Воздушно-космических сил России, оснащенных специальными водосливными устройствами, была сформирована в регионе для устранения лесных пожаров.