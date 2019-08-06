Париж, 6 августа. Британская газета Guardian принесла извинения за то, что несправедливо обвинила Sputnik в распространении лживой информации. В апреле 2019 года, когда вспыхнул пожар в парижском Нотр-Даме, корреспондент Sputnik France опубликовал фотографию пылающего собора, а также стоящих перед ним молодых людей восточной внешности, которые проходят под лентой оцепления полиции.

Никаких комментариев под снимком редакция не написала. Изображение распространилось в Сети, а пользователи в социальных сетях делились им как доказательство того, что мусульмане якобы празднуют трагедию. Несколько средств массовой информации обвинили Sputnik в попытке повлиять на отношение общества к приверженцам ислама.

19 апреля Guardian опубликовала фотографию, сделанную журналистом Sputnik, в своей подборке Fake or for Real («Фейк или правда») в Instagram. Издательство отнесло снимок к категории «фейк-нюьс» и сослалось на мнение американских экспертов, которые утверждали, будто фото подверглось монтажу.

Позже издание Sputnik предоставило доказательства того, что снимок подлинный, предоставив подлинники изображения. Guardian извинилась за ложные обвинения в адрес Sputnik из-за фотографии около Нотр-Дам. Газета Guardian опубликовала в Instagram Stories, где признала, что фотография не подвергалась редактированию и извинилась за то, что утверждала обратное.

Напомним, 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошло возгорание. Пожар начался на верхних ярусах и вскоре охватил всю кровлю. Через некоторое время обрушился шпиль собора и часть крыши. Пожарные спасли из огня главные ценности собора, также специалисты сообщили, что каменный каркас собора уцелел.

Ранее стало известно, что спасенные из огня ценности собора Парижской Богоматери передали на хранение в музей Лувр, речь идет о Терновом венце Христа, тунике святого Людовика и других реликвиях. После пожара священные предметы были доставлены в мэрию Парижа, а затем переданы в резервные хранилища Лувра.

Искусствовед и журналист Лоуренс Десфордж считает, что Нотр-Дам слишком рано принялись хоронить. Во время пожара сообщалось о полном уничтожении собора, однако позже выяснилось, что каменные части уцелели, огонь практически не повредил внутреннее убранство собора. Десфордж считает, что главной проблемой при восстановлении Нотр-Дама будет возведение крыши. При пожаре 65% крыши рухнуло, ее придется возводить с нуля. Однако возведение такой крыши — настоящий вызов для инженеров.

Кроме того, встает вопрос и о шпиле, гаргульях и других элементах, которые не были предусмотрены в первоначальном виде, а появились лишь в XIX веке.

Специалист по архитектуре из Испании Луис Риаль отметил, что реставрационные работы займут много времени, но не составят особых сложностей. Однако специалист считает, что самым сложным вопросом будет выбор материалов. Необходимо подобрать материалы так, чтобы старинный собор не выглядел новостроем, а новые конструкции гармонировали со старыми.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам-де-Пари за пять лет. Но более тысячи экспертов призвали его не спешить с реставрацией собора. Специалисты считают, что полноценно восстановить его за столь короткий срок невозможно.

Нидерландская компания Concr3De предложила восстановить собор Парижской Богоматери с помощью 3D-принтера. Авторы инициативы считают, что технология 3D-печати позволит бережно и экономично восстановить Нотр-Дам-де-Пари в кратчайшие сроки. По их оценкам, статую горгульи 3D-принтер создаст за 24 часа. Работа обойдется от 2,5 до 5 тысяч евро, что в несколько раз дешевле статуи из камня.

Для производства деталей собора в Concr3De предлагают использовать смесь измельченного известняка, неорганических соединений, чернил и собранную в Нотр-Дам-де-Пари золу.