Москва, 6 августа. Соратники скандального блогера Алексея Навального, пойманные на подделке подписей избирателей и, следовательно, незарегистрированные в качестве кандидатов на сентябрьские выборы в Мосгордуму, действуют в РФ по сценарию Майдана, пользуясь методичками западных спонсоров.

Так называемая «оппозиция» начала организовывать несогласованные с властями города митинги после того, как сторонников Навального не допустили на выборы в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций подписей.

Последняя незаконная сходка «оппозиции» прошла 3 августа, ее участниками стали всего лишь полторы тысячи человек, в том числе и журналисты прозападных СМИ, главная задача которых заключалась в том, чтобы найти хоть какую-нибудь картинку для антироссийской пропаганды. В этом им пытались помочь организаторы этого несанкционированного мероприятия. Так, Соболь в третий раз арендовала бабушку-инвалида на коляске. Напомним, Щербинский районный суд столицы присудил правой руке Навального штраф в размере 300 тысяч рублей.

Предыдущий незаконный митинг так называемая «оппозиция» провела 27 июля, участники этого сборища вели себя крайне агрессивно и пытались провоцировать сотрудников правоохранительных органов. Но полицейские не поддавались на выходки дебоширов и провокаторов, делали все возможное, чтобы обеспечить безопасность москвичей. Экс-начальник ГУ МВД по вопросам миграции, генерал-майор в отставке Ольга Кириллова поблагодарила Росгвардию, которая смогла предотвратить настоящее побоище на незаконном митинге.

Примечательно, что подобные сходки вызвали у москвичей только раздражение, об интересе и желании принять в них участие речи не идет. Но организаторы решили позиционировать незаконные митинги не как региональные, а как федеральные. Именно поэтому многие политики сошлись во мнении, что есть некое сходство этих мероприятий в российской столице с началом майдана в Киеве, пишут Nation News.

Напомним, осенью 2013 года жители Украины выступили с рядом требований к действующим властям, в том числе они хотели возобновления процесса евроинтеграции. Но через месяц украинцы уже ставили своей целью свержение законного правительства страны. К настоящему моменту майданные технологии изучены хорошо. Эксперты отмечают, что на радикализацию протеста повлияли, в первую очередь, прозападные лидеры, СМИ и иностранные политики. С идеей свержения правительства Украины выступили Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и Виталий Кличко. Они первые заявили о необходимости отставки премьер-министра Азарова, президента Януковича и роспуска Верховной рады.

Стоит отметить интересную деталь — формальный лидер Майдана Яценюк уже получал спонсорскую помощь из США — его фонд «Открытая Украина» спонсировался американским Госдепартаментом. Примечательно, что название организации очень напоминает «Открытое общество» Джорджа Сороса. В РФ, например, работает признанная нежелательной организацией «Открытая Россия». Аналогичные структуры функционируют практически во всех странах СНГ.

Идею свергнуть действующую власть на Украине укрепили в головах граждан СМИ, в частности, телеканал «Громадьске ТВ», который получал поддержку из США (400 тыс. гривен) и Нидерландов (760 тыс. гривен). Финансирование поступало от американского Национального фонда поддержки демократии, который работает под протекторатом ЦРУ. Отчет за 2015 год свидетельствует о том, что украинские НКО получили от фонда $14 млн. Получается, что организация признала, что сыграла весомую роль в Майдане, на последнем этапе которого в процесс вмешивались иностранные политики. Так, представители США и ЕС требовали от Януковича не преследовать в уголовном порядке участников массовых беспорядков. Кроме того, американские чиновники и дипломаты приезжали на Украину и координировали действия лидеров Майдана.

Аналогичные методы пытаются применять и в РФ. США и ЕС сделали ставку на уже подготовленных агентов влияния. Например, скандальный блогер Навальный еще девять лет назад прошел обучение в Йельском университете по программе подготовки «мировых лидеров», а летом 2018 года появилась информация, что такие же курсы пройдет и ближайший соратник Навального Леонид Волков.

Поддержку скандальному блогеру оказывают ресурсы и СМИ, которые получают финансирование от американских фондов. Так, в отчетах NED за 2014 год значится 96 НКО, в том числе «Мемориал» и «Голос». Также активную роль играет и иностранная пресса (BBC, Deutsche Welle). Зарубежные политики вмешиваться во внутренние дела РФ не стали. Видимо, поняли, что массовые митинги — лишь фантазия Навального. Правда, все равно в стороне они не остались. Так, американское посольство призывало москвичей выйти на незаконную сходку 3 августа, а представитель посольства США в России Андреа Калан решала рассказать гражданам России о нормах конституции.

Напомним, сателлитов Навального не зарегистрировали на выборах в Мосгордуму в качестве кандидатов из-за подделки подписей. Например, у юриста так называемого «ФБК» Любови Соболь, в отношении которого, кстати, СК РФ возбудил уголовное дело об отмывании денег, нашли 725 недостоверных подписей, а это почти 15% от общего числа при допустимых законом 10%. Кроме того, в ее избирательных листах нашли «мертвые души», то есть фамилии давно умерших людей. Также в одной из московской квартир полицейские нашли настоящую «фабрику» по рисовке подписей в поддержку Соболь.

Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов подчеркнул, что митинги так называемой «оппозиции» прошли не без иностранного вмешательства. По словам сенатора, новостные сюжеты «ведущих англоязычных и прозападных СМИ», в которых наблюдается одностороннее толкование событий, можно считать самыми яркими признаками иностранного вмешательства.