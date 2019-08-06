Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать красное вино

Москва, 6 августа. Эксперты Роскачества дали несколько советов, которые помогут выбрать хорошее красное вино. Специалисты рассказали, на какую информацию следует обратить особое внимание при чтении этикетки.

Во-первых, эксперты рекомендуют употреблять вина, сделанные из российских сортов винограда. Бытует мнение, что импортные спиртные напитки отличаются более высоким качеством. Однако следует различать вина, которые производятся для внутреннего рынка заграничных стран, и те, которые приезжают к нам и разливаются на местных заводах. Покупатель может быть уверен, что алкогольный напиток произведен из российского винограда, если на этикетке есть надписи «Вино защищенного географического указания» (ЗГУ) или «Вино защищенного наименования места происхождения» (ЗНМП). Например, на винах Краснодарского края будет стоять маркировка «ЗГУ Новороссийск» или «ЗГУ Геленджик», в зависимости от места происхождения.

Во-вторых, специалисты Роскачества советуют обратить внимание на производителя. Если вам понравилось вино какой-либо марки, запомните ее и старайтесь отдавать ей предпочтение и в будущем. Одними из лучших российских брендов красного вина в сегменте до 500 рублей за бутылку, по данным Роскачества, являются «Мысхако», «Кубань Вино», Chateau Tamagne, «Фанагория», а также, если повезет купить по акции, «Поместье Голубицкое», пишет KP.RU.

В-третьих, эксперты рекомендуют смотреть на год производства алкогольного напитка. В Роскачестве развеяли миф о том, что любое вино становится только лучше с возрастом. Это правило не относится к недорогим напиткам, технология производства которых не позволяет долго хранить алкоголь. Такое вино должно быть выпито через год-два после выпуска, поэтому сейчас наиболее актуальны спиртные напитки, изготовленные из винограда урожая 2018 года.

Кроме того, по данным Роскачества, при выборе красного вина следует обратить внимание на сорт винограда, из которого оно произведено. Самым популярным видом у нас в стране, да и во всем мире, является Каберне Совиньон. Однако из-за особенностей климата в России этот сорт вызревает хорошо не каждый год. Поэтому специалисты рекомендуют присмотреться к сортам Каберне Фран и Саперави. Последний хорошо вызревает на Таманском полуострове. Также профессионалы рекомендуют попробовать вина, изготовленные из различных сортов винограда, или бленды.

Роскачество напоминает, что при покупке вина нужно озаботиться не только выбором самого напитка, но и приобретением закуски к нему. Чем крепче спиртной напиток, тем серьезней должна быть подаваемая к нему еда. Так, вина, содержание алкоголя в которых превышает 14,5%, следует употреблять с мясом и приготовленными на гриле овощами, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее Роскачество выяснило, что белые и шампанские вина российского производства превосходят импортные напитки.