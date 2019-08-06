Московские саперы разминируют склад с боевыми припасами в Ачинске

Красноярск, 6 августа. Столичные саперы разминируют в Красноярском крае горящий склад с боевыми припасами. Об этом сообщил представителям СМИ во вторник заместитель главы Минобороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

По его словам, в ближайшее время в Ачинск прибудут сотрудники инженерных войск из Международного противоминного центра ВС РФ.

«Саперы зайдут первыми в арсенал и обеспечат безопасность и в жилой зоне арсенала, и в населенном пункте рядом с арсеналом. И только после этого мы дадим команду на возвращением жителей», — подчеркнул заместитель руководителя оборонного ведомства.

Ранее Булгаков сообщил, что, по предварительной информации, причина пожара — антропогенный фактор.

Пожар в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошел в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе Красноярского края. В результате возгорания начались взрывы припасов. В населенных пунктах, расположенных в 20 километрах от места ЧП, была объявлена эвакуация.

Ранее сообщалось, что в результате чрезвычайного происшествия пострадали в общей сложности 12 человек. Девятым пострадавшим стал сотрудник пожарной службы, пишет НСН.