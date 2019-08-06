Москва, 6 августа. Самыми популярными сладостями у россиян в июле оказались печенье, пряники и вафли. Об этом говорится в отчете оператора фискальных данных «Такском».

Стало известно, какие сладости россияне любят больше всего. За печенье, вафли и пряниками идут шоколадные конфеты, сахарные изделия и шоколадная паста. На пятом месте оказались торты и пирожные. Как пишет издание RT, при этом средняя цена за печенье в России в июле составляла 150 рублей за килограмм, на шоколадные конфеты — 595 рублей, на торт — 398 рублей. Экспертами были проанализированы более 14,5 миллиарда кассовых чеков.

Клинический психолог-диетолог, член Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич рассказала, в какое время лучше всего есть сладкое. По словам диетолога, если очень хочется сладкого, то не стоит отказывать в этом удовольствии. Однако стоит учесть правильное время для употребления десерта. Специалист рекомендует есть сладкое с 15.30 до 17.00. В середине дня в организме недостаточная выработка кортизола и мелатонина, из-за чего появляется сонливость, пояснила Ивашкевич.

«Чтобы дела и дальше шли своим чередом, можно позволить себе чашку кофе или чая и небольшую порцию чего-то сладкого», — сказала психолог.

Кроме того, сладкое после обеда, как правило, повышает настроение. Что касается самих десертов, то Ивашкевич рекомендует отдать предпочтение шоколаду (не более 20 граммов), пастиле, зефиру и сладким фруктам.

«Пусть это будут не кремовые жирные десерты — с ними вы получите смесь углеводов и насыщенных жиров. Это вредно для здоровья и фигуры», — добавила член Национальной ассоциации клинического питания.

По мнению эксперта, легкие десерты позволят удовлетворить потребность в сладком и не навредить фигуре.

Напомним, в июле была названа самая эффективная летняя диета. Известная среди диетологов схема питания «Светофор» позволит за считанные дни «испарить» жир, диета идеально подходит для летнего сезона. Диета «Светофор» пользуется большой популярностью, она очень проста для запоминания, эффективна и не наносит вреда здоровью. Тем не менее диетологи рекомендуют прежде чем начинать диету, посоветоваться со специалистом, если есть проблемы с желудком, об этом рассказал эксперт.

Принцип питания во время самой эффективной летней диеты крайне прост. Необходимо придерживаться правила светофора: в первый день есть овощи и фрукты только красного цвета, во второй – желтого, в третий – зеленого. Придерживаться такой диеты необходимо в течение двух недель.

К примеру, в понедельник можно питаться томатами, красными яблоками, клубникой и другими красными фруктами и овощами, во вторник следует есть желтый перец, ананасы, апельсины, желтые яблоки и другие желтые продукты, а в среду — киви, зеленый горошек, огурцы и зеленые яблоки.

Кроме того, эксперты советуют устраивать «разгрузочные» дни. При соблюдении диеты и занятиях спортом можно сбросить за две недели до шести килограммов.

Гастроэнтеролог Виктория Суджиянова рассказала, что многим людям можно есть овощи только после термической обработки, это связано с проблемами с пищеварением. Эксперт назвала овощи, от которых лучше отказаться из-за проблем с желудком.