Пиар-директор Началовой требует прекратить съемки фильма о жизни покойной звезды

Москва, 6 августа. Пиар-директор покойной российской певицы Юлии Началовой Анна Исаева выступила против съемок фильма об исполнительнице и упрекнула общественность в попытке нажиться на имени звезды.

Исаева и близкие Началовой намерены добиться отмены премьеры фильма, получившего название «Буду рядом». Картину планируют представить уже в 2019 году. Исаева и режиссер Андрей Загорский ранее пришли к родственникам исполнительницы, чтобы получить ответы на вопросы о ее жизни.

Но родных Началовой интересовали источниках финансирования фильма, фамилии продюсеров, с которыми уже заключен контракт, и сценарий будущей картины. По словам Исаевой, режиссер отказался предоставлять требуемую информацию, пишут «Дни.ру».

«С режиссером фильма Андреем Загорским я поехала к родителям Юлии. Мы с ними пригласили юриста, все вместе сели, стали обсуждать. Юрист сказал, что хотел бы знать, как Загорский собирается снимать этот фильм, на чьи деньги, посмотреть, с кем у него заключены договоры. А мы с родителями Началовой сошлись на том, что неплохо было бы и сценарий почитать», — рассказала Исаева.

Она подчеркнула, что способна справиться с консультациями самостоятельно, так как была рядом с покойной звездой в течение долгого времени. Пиар-менеджер певицы уточнила, что родители Юлии изначально были против этого проекта.

Исаева заявила, что не позволит сомнительным личностям наживаться на Началовой, заметив, что нет какой-либо конкретной информации о режиссере картины.

«Все, что нам известно о господине Загорском, это то, что он с утра до вечера торчит на могиле Юлии Началовой. Кто бы туда ни пришел – всегда видит Андрея. Это немного пугает. Можно доверить такому странному персонажу делать кино о нашей девочке, которая нам очень дорога?» — цитирует пиар-менеджера покойной Началовой «Мир новостей».

Напомним, российскую певицу Юлию Началову госпитализировали 11 марта 2019 года в однй из столичных больниц. Московские медики сообщили, что у певицы было крайне тяжелое и нестабильное состояние. Кроме того, у нее диагностировали гангрену ноги и подагру. Исполнительница скончалась в возрасте 38 лет из-за сепсиса.

Ранее сообщалось, что Началова перед смертью отправила своим родным и близким несколько трогательных голосовых сообщений, однако родители артистки не готовы раскрывать их содержание.