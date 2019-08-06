ФАН публикует видео с места страшного ДТП под Рязанью

Рязань, 6 августа. Федеральное агентство новостей публикует видео с места страшного дорожно-транспортного происшествия под Рязанью, в результате которого, по последним данным, погибло шесть человек.

По имеющимся данным, среди погибших есть ребенок. Как ранее сообщал ФАН, авария на федеральной трассе М-5 в Рязанской области, согласно предварительной информации, произошла по вине водителя микроавтобуса Mercedes-Benz Vito. Как уточнили в управлении МВД России по региону, Toyota Land Cruiser двигался со стороны российской столицы, а Mercedes-Benz Vito с саратовскими номерами в обратном направлении. В ГИБДД РФ сообщили, что микроавтобус направлялся в Таджикистан. В транспортном средстве в момент столкновения находились 12 человек. Все пассажиры автобуса — граждане Таджикистана.

Напомним, транспортные средства столкнулись в 05.00 по московскому времени в Сасовском районе Рязанской области.