Министерство связи Сирии восстанавливает телекоммуникационные центры в Алеппо

Дамаск, 7 августа. Министерство связи Сирии продолжает восстанавливать телекоммуникационные центры в городе Алеппо, чтобы предоставлять всем гражданам телефонные и интернет-услуги. Связь будет доступна в центре Хан-аль-Вазир в Старом Алеппо и Сана-Мухайдли в районе Кази-Аскар, которые серьезно пострадали от террористических атак.

Расходы на восстановление инфраструктуры, строительство и реабилитацию составят 623 миллиона сирийских фунтов, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Министр связи и технологий Сирийской Арабской Республики рассказал в ходе своего брифинга о повреждении двух центров, поставляемых услуги связи во многие районы, и о том, что все телефонные центры в кварталах Алеппо и на востоке провинции, пострадавшие от терроризма, будут возвращены в эксплуатацию в течение следующего года.

Кроме того, будет сформировано еще несколько центров, поставляющих интернет-услуги, в связи с расширением нового оптического кабеля для Алеппо. Согласно плану к 2020 году ряд телефонных центров уже будет восстановлен, это планируется сделать в кратчайшие сроки.

В свою очередь директор сирийской телекоммуникационной компании Мунир Обейд заявил журналистам, что центр Хана аль-Вазира имеет пропускную способность в 20 тысяч телефонных линий, а стоимость восстановления инфраструктуры, строительства и реабилитации сетей центра достигает 210 миллионов сирийских фунтов.

Ранее сообщалось, что государственные мастерские САР по техническому обслуживанию завершили восстановление компонентов электрической системы в городах Набель и Аз-Захра, расположенных к северо-западу от Алеппо.