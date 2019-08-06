Москва, 6 августа. Эксперты в области кибербезопасности предупредили о мошеннической кампании, которая включает в себя электронные письма с предложениями отписаться от рекламных рассылок.

Экспертами была названа опасность писем с предложениями отписаться от рассылок. Как уточнили специалисты, темы фишинговых писем могут быть различными. Они могут приходить с просьбой подтвердить запрос на отмену подписки или с формулировкой «Чтобы прекратить получение электронных писем от нас, нажмите «Ответить» и дайте нам знать».

Как пишет сайт BleepingComputer, уведомления при этом не включают информацию, от чего пользователям предлагают отписаться. Если юзер ответит на письмо, то он подтвердит активность своего ящика. Таким образом мошенники создают базу пользователей для перепродажи адресов электронной почты другим рекламодателям.

Ранее эксперты рассказали, как хакеры крадут персональные данные и деньги россиян. Письма и смс-сообщениями с вирусами — основные способы краж персональных данных и денег россиян, сообщили эксперты ряда компаний, занимающихся информационной безопасностью.

Специалист компании Positive Technologies Ярослав Бабин отметил, что фишинг является «самым надежным методом заражения личных ПК и мобильных устройств». По его словам, до 27% россиян переходят по пересылаемым фишинговым ссылкам.

Злоумышленники используют фишинг для взлома персональных компьютеров и кражи через них денег, отметил ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Кроме того, хакеры зачастую используют вирусы-шифровальщики, которые, попадая в устройство, шифруют все данные и требуют выкуп.

Многие вирусы также попадают в мобильные устройства. По словам эксперта, во второй половине прошлого года произошел всплеск атак через смс. Так, россиянам предлагалось пройти по ссылке, а затем скачать файл. При установке выдавался запрос на использование специальных возможностей. При одобрении операции вредоносный вирус начинал действовать — крал деньги с привязанной к номеру телефона банковской карты и даже извлекал коды из сообщений.

Сергей Никитин из Group-IB обратил внимание еще на одну угрозу — Android-трояны, которые зачастую используют хакеры. Опасность заражения связана, прежде всего, с установкой приложений из «непроверенных источников», а также с возможным отсутствием обновлений для ОС Android.

Даниила Чернов из «Ростелеком-Солар» отметил, что опасность представляет практически каждое веб-приложение — оно может привести к нарушению функциональности приложения или получению мошенниками доступа к пользовательским данным.

Google Chrome может красть персональные данные, а также следить за пользователями браузера, заявил технический эксперт Джефри Фаулер. Фаулер провел исследование, в рамках которого проверил надежность Google Chrome. Мужчина обратил внимание, что в браузере есть опасная брешь.

По данным эксперта, за неделю Google совершил попытку получить более 11 тысяч запросов файлов cookie. Специальным софтом отправка файлов блокировалась. Слежка обычно происходит через параметры интересов пользователей браузера. По мнению Фаулера, сбор данных пользователей происходит для передачи их различным рекламным компаниям. Chrome постоянно отслеживает геолокацию, предупредил специалист.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров 1 июля выразил надежду на то, что американская корпорация Google увеличит фильтрацию запрещенной в РФ информации. Он уточнил, что на данный момент речь идет об очередном штрафе в отношении Google, так как «фильтрация запрещенной информации в соответствии с законодательством РФ осуществляется ими в пределах 70%».

По словам Жарова, в настоящее время речь идет об очередном штрафе в отношении Google, так как «фильтрация запрещенной информации в соответствии с законодательством РФ осуществляется ими в пределах 70%».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выписала компании Google несколько крупных штрафов на сумму 438 миллионов рублей за последние три года. Известно, что против корпорации возбуждено семь дел, одно из которых антимонопольное, четыре — административные и два связаны с нарушениями закона РФ «О рекламе».

Ранее эксперты отметили, что, когда речь заходит о хакерских атаках, чаще всего говорят о кибервзломе компьютера или интернет-сайта. Однако, атаки на мобильных операторов или телеком-компании тоже нередки и могут нести в себе даже более разрушительные последствия.