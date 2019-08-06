Данные о клиентах банков из топ-20 можно купить в Telegram

Москва, 6 августа. Согласно инсайдерской информации компании DeviceLock, клиентские базы данных половины российских банков из топ-20 можно купить на черном рынке.

Как передают «Известия», компания проверила десять баз данных, датированных июнем или июлем, которые продаются в DarkNet и telegram-каналах. Оказалось, что все они принадлежат банкам из первой двадцатки.

При этом стоимость данных об одном клиенте выросла до 70 рублей. Таким образом, цена реестра с содержанием 100–150 тысяч записей теперь составляет от семи до 11 миллионов рублей.

«Купить можно не только личную информацию, но и банковскую — остаток на счету, дата последней операции, в некоторых случаях — информация об офисе банка, где она проводилась», — сообщает издание.

Как раз эти данные могут использовать злоумышленники, когда пытаются получить у своих жертв SMS-код подтверждения перевода средств или смены пароля в интернет-банке. К слову, с помощью личной информации у одного из клиентов Росбанка на днях неизвестные выманили около трех миллионов рублей.

Как напоминает «Газета.ru», в начале июня глава Роскомнадзора Александр Жаров в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что ведомство работает над созданием новых механизмов, которые позволят полностью заблокировать Telegram.

По его словам, в настоящее время Роскомнадзор использует один механизм блокировки мессенджера Telegram – это блокировка по IP-протоколу. При этом Telegram является сложным мессенджером, так как его IP-протоколы привязаны к конкретному набору IP-адресов по всему миру, однако в настоящее время пользователи используют прокси-серверы и другие протоколы обхода.