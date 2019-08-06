Дочь Галкина и Пугачевой продемонстрировала любовь к отцу

Москва, 6 августа. Дочь примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и пародиста Максима Галкина еще в полтора года демонстрировала любовь к своему отцу. Соответствующее видео опубликовано в Instagram на фанатской страничке девочки.

В начале ролика Галкин сидит с маленькой Лизой на диване и режет игрушечные овощи. Причем полуторагодовалая девочка уже достаточно неплохо разговаривает.

«Папа сейчас с тобой будет резать перец. Давай режь», — говорит артист.

Затем изображение сменяется, и зрители видят в кадре маленькую Лизу крупным планом. Сам Галкин находится по другую сторону камеры.

«Папа!» — говорит девочка своему отцу.

«Скажи, папочка любимый», — просит Галкин.

«Любимый», — отвечает малышка.

В конце видеозаписи в кадре появляется Алла Пугачева, которая раскачивает Лизу на стульчике. Счастливая девочка заливисто смеется.

Отметим, что пользователи Instagram восхитились маленькой, белокурой Лизой Галкиной.

«Какая сладкая!» — отметила shinkaotaisia.

«Ангелочек», — написала smg124s7.

«Лизонька, ты как лучик солнца! Мира, добра, благополучия в твоей жизни!» — пожелала девочке mariia.globa.

Оценили пользователи соцсети и отцовские таланты Максима Галкина.

«Самый классный папа!» — восхитилась mem.mamin.

«Максим такой замечательный отец, как же повезло Гарри и Лизе!» — написала zuxra3849.

Ранее Алла Пугачева выложила в Instagram необычное фото Лизы Галкиной. На снимке девочка стоит профилем к камере и, хитро улыбаясь, смотрит в объектив.