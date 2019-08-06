Подольская пытается отучить сына от плохой привычки

Москва, 6 августа. Экс-участница «Фабрики звезд», поп-исполнительница Наталья Подольская рассказала, что пытается отучить сына от плохой привычки. По ее словам, мальчик постоянно выпрашивает подарки и ищет выгоду.

Как рассказала 37-летняя артистка, подобный инцидент случился недавно на одном из мероприятий. Фотограф одного издания попросил Артемия попозировать на камеру, в ответ сын Подольской и Владимира Преснякова спросил, что ему за это будет, пишет «7дней.ru».

«Думаю, с выпрашиванием подарков сталкиваются все родители. Я с этим борюсь: объясняю, что нет денег, либо просто отмалчиваюсь. И Володя помогает: если он говорит «нет», Артемий слушается», — призналась артистка.

Подольская в очередной раз подтвердила, как сильно не хватает Преснякова семье. Звезды эстрады даже специально выстраивают свой концертный график таким образом, чтобы у них не было длительных расставаний.

Ранее Подольская рассказала своим фолловерам в Instagram, как получила травму во время отдыха в Испании. Супруга Преснякова — младшего потянула спину во время игры в бадминтон. Как рассказала артистка, из-за травы пришлось проваляться пластом в кровати. Она призвала своих фанатов пожелать ей как можно быстрее встать на ноги.