Москва, 6 августа. Российская рок-группа «Сплин», рэпер Василий Вакуленко, больше известный как Баста, и один из основателей, гитарист «Кино» Юрий Каспарян выступят 6 октября в Государственном Кремлевском дворце.

Как рассказали организаторы мероприятия, вечер будет посвящен творчеству Виктора Цоя и группы «Кино». Отмечается, что «Сплин» и Баста споют песни группы «Кино» в Кремлевском дворце. Последний исполнит композицию Виктора Цоя «Пачка сигарет». Баста подчеркнул, что Цой — это юность целого поколения россиян, «ностальгия, очень много самых разных человеческих чувств и эмоций».

Ранее близкие легенды российского рока Виктора Цоя отреагировали на кавер «Группы крови» от американской рок-группы Metallica, который она представила на концерте в «Юбилейном». «Группу крови» музыканты Metallica исполнили на русском языке. Судя по всему, иностранный язык им давался не легко: в Сети опубликована шпаргалка артистов для исполнения загадочной песни Groupah krovee.

В рамках тура WorldWired Tour гитарист Кирк Хэмметт и басист Роберт Трухильо частенько исполняют хиты тех стран, в которых они выступают. Так, в Германии они представили кавер на Engel от Rammstein, а в Швеции — на Dancing Queen от ABBA.

Российские фанаты Metallica с восторгом восприняли сюрприз от кумиров. Зал поддерживал группу бурными аплодисментами, зрители подпевали слова всем знакомой песни, сглаживая шероховатости в исполнении американцев. Друзья Цоя поддержали идею Metallica, однако отметили, что исполнение «Группы крови» не блистало профессионализмом.

«Слова выучили, это же круто. Постарались ребята», — заметил один из основателей рок-группы «Кино» Юрий Каспарян.

«Если оценивать как-то, что какая-то группа вышла и сыграла «Группу крови», конечно, это ПТУ, — продолжил он. — Но это не какая-то группа, а Metallica прекрасная. Они что не сыграют — все хорошо».

Друг Цоя Алексей Вишня отметил, что задумка музыкантов из США была хорошей, однако сама песня была сделана плохо.

«Просто один раз за кулисами кто-то ее показал, он ее сыграл. В этом нет работы, нет ничего сложного, — сказал он. — Просто, как говорится, уличная подготовка к исполнению пришла на профессиональную сцену. К сожалению, ничего не получилось путного, хотя мне очень нравится сама идея. Было очень приятно».

В свою очередь отец Цоя Роберт заявил журналистам радиостанции «Говорит Москва», что даже не знает о существовании группы Metallica.

Напомним, сын лидера группы «Кино» Александр Цой оценил исполнение песни «Группа крови» американской метал-группой Metallica на концерте в «Лужниках». Александр Цой рассказал, что ознакомился с большим количеством видеороликов, а также посмотрел снимок, на котором текст песни написан латиницей.

Он напомнил, что песни группы «Кино» исполняли известные коллективы. Часто песни Виктора Цоя перепевают корейские артисты, а западные диджеи делали танцевальные ремиксы. Первый продюсер «Кино» Юрий Белишкин положительно оценил поступок музыкантов Metallica.

Напомним, песня «Группа крови» вошла в одноименный альбом «Кино» в 1988 году. Виктор Цой разбился в автомобильной аварии в Латвии 15 августа 1990 года. Музыкант заснул за рулем своего автомобиля и врезался в «Икарус».