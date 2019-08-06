Прекратилась детонация пороховых зарядов на военном складе под Ачинском

Красноярск, 6 августа. Детонация пороховых зарядов, находящихся на военном складе в Ачинском районе Красноярского края, прекратилась. Об этом сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Также он отметил, что угроза подрыва отдельных боеприпасов на складе до сих пор сохраняется. Такие выводы Булгаков сделал после облета охваченной огнем территории на вертолете Ми-8. Замминистра сопровождали губернатор Красноярского края Александр Усс, а также представители МЧС и МВД, сообщает телеканал «360». Дмитрий Булгаков направился в Красноярский край по распоряжению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Напомним, пожар на военном складе, расположенном в пяти километрах от поселка Каменка, начался днем 5 августа после серии взрывов. Сотрудникам экстренных служб удалось оперативно локализовать пожар. Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали 12 человек. Девятым пострадавшим стал пожарный, пишет НСН.