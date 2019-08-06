Виновником ДТП с семью погибшими под Рязанью мог стать водитель микроавтобуса

Рязань, 6 августа. ДТП на трассе М-5 в Рязанской области, в котором погибли семь человек, в том числе ребенок, по предварительным данным, произошло по вине водителя микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие случилось по вине водителя микроавтобуса. Как уточнили в управлении МВД России по Рязанской области, Toyota Land Cruiser двигался со стороны Москвы, а Mercedes-Benz Vito с саратовскими номерами в сторону Москвы. В ГИБДД РФ сообщили, что микроавтобус направлялся в Таджикистан. В микроавтобусе в момент столкновения находились 12 человек, во внедорожнике — двое. Все пассажиры автобуса, по предварительной информации, были гражданами Таджикистана.

Напомним, машины столкнулись в 05.00 по московскому времени в Сасовском районе Рязанской области. В МВД заявили, что погибли шесть человек, пострадали — восемь. В областном Минздраве уточнили, что погибших семеро. Известно, что все погибшие и пострадавшие — граждане Таджикистана.