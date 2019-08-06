4 тыс. человек эвакуированы из Ачинского района после взрыва на военном складе. События дня. ФАН-ТВ

Эвакуация в Ачинском районе Около 4 тыс. человек эвакуированы из города Ачинск и окрестных поселений в Красноярском крае. Пункты временного размещения открыты в детских садах и школах района, при этом часть населения вывозят в Красноярск. Эвакуация объявлена в 15 км от места ЧП, где накануне прогремел взрыв на складе с боеприпасами. Региональный Минздрав сообщил о 12 пострадавших, в район прибыли заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков и губернатор Красноярского края Александр Усс. Пожар, который начался вслед за взрывом, сейчас локализован, но полностью пока не ликвидирован.

Британия вошла в коалицию США Британия присоединилась к коалиции США в Ормузском проливе. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. На пару с новыми союзниками американский флот создает патруль в приграничных водах Ирана, где будет наблюдать за движением торговых судов. К этому моменту Лондон уже отправил в регион несколько военных кораблей — HMS Duncan и HMS Montrose. Отметим, что в июле за нарушение правил безопасности Иран задержал британский нефтяной танкер Stena Impero. Лондон разразился протестами, однако сейчас судно по-прежнему находится в исламской республике.

Растет число жертв стрельбы в Техасе Число жертв массовой стрельбы в техасском городе Эль-Пасо выросло до 22 человек. Еще двое скончались за последние сутки в больнице. Напомним, что инцидент произошел в субботу, когда 21-летний стрелок открыл огонь по посетителям ТЦ Walmart. Явно вдохновляясь «предшественниками», он опубликовал в сети манифест и объяснил атаку защитой от «иностранного нашествия». Таким образом, число погибших лишь за последний уик-энд уже перевалило за 30. Еще одна трагедия случилась в Огайо — там стрельба унесла жизни девяти человек. На этом фоне президент США Дональд Трамп предложил ужесточить правила торговли оружием.