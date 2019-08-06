Новую противолодочную управляемую ракету получит ВМФ России

Москва, 6 августа. Российский ВМФ вскоре получит новейшую противолодочную управляемую ракету (ПЛУР), которая способна уничтожать субмарины противника на значительном расстоянии от места боевых действий.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на свой источник в главном командовании Военно-морского флота Российской Федерации, военная новинка находится в высшей степени готовности.

«Алгоритм работы ПЛУР достаточно прост. Патрульный самолет или вертолет находит субмарину и в режиме реального времени выдает целеуказание. Дальше с корабля в заданный район запускают управляемую ракету, которая уничтожает объект», — уточняет издание.

По мнению экс-руководителя главного штаба отечественного ВМФ Валентина Селиванова, в современных реалиях противолодочные ракеты являются самым опасным оружием для подводных лодок.

«Современные противолодочные ракеты имеют два основных плюса — большую дальность и высокую эффективность. Гарантия уничтожения вражеской подводной лодки этим видом оружия превышает 90%», — рассказал адмирал.

К слову, при разработке новейшей противолодочной управляемой ракеты использовались последние технические достижения. Контейнерная компоновка позволяет оснащать ПЛУРами береговые линии, военно-морские базы, боевые корабли и суда различных классов, железнодорожные и автомобильные платформы.

Как напоминает «Газета.ru», в конце июля на торжественном приеме, посвященном Дню ВМФ, президент России Владимир Путин заявил, что доля современных вооружений на флоте превысила 62%, однако нужно продолжать обновление.

Российский лидер выразил благодарность всем, кто работает в ОПК, и напомнил, что у России самая протяженная в мире морская граница. Путин обратил внимание на тот факт, что у РФ мощный флот с богатой историей.