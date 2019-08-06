Минобороны назвало предварительную причину пожара на складе в Красноярском крае

Ачинск, 6 августа. Причиной пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, по предварительным данным, стал человеческий фактор. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель главы Минобороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков.

«Причина предварительная — это человеческий фактор. Точнее скажут следственные органы и прокуратура», — уточнил заместитель руководителя военного ведомства.

По его словам, склад с боеприпасами подлежит расформированию.

Ранее стало известно, что взрывы пороховых зарядов на складе боеприпасов в селе Каменка Красноярского края прекратились. Остается угроза подрыва отдельных боеприпасов.

Как сообщало издание Infox.ru, возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из арсеналов военной части, расположенной в Ачинском районе Красноярского края. В поселках, которые находились рядом с местом чрезвычайного происшествия, была объявлена эвакуация. Число пострадавших при взрывах, согласно информации министерства чрезвычайных ситуаций, достигло 12 человек. На территории Ачинского района введен режим ЧС.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу направил своего зама для ликвидации пожаров на красноярских военных складах.