Москва, 6 августа. Росконтроль проверил ряженку с массовой долей жира 4% популярных федеральных брендов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Росконтроль проверил качество ряженки на российских прилавках. Стоимость отобранных образцов варьировалась от 76 до 105 рублей за литр. Среди исследованных продуктов — «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки», «Белый город», «Вологжанка / Из Вологды», «Большая кружка», «Козельская», а также «Ряженка из молока нашей дойки».

Специалисты рассказали, что при выборе кисломолочного продукта стоит обратить внимание на вкус, цвет и внешний вид ряженки. Так, цвет напитка должен быть светло-кремовым, как у топленого молока. Вкус у напитка должен быть чистым, кисломолочным, с выраженным привкусом пастеризации. Кроме того, в упаковке не должно быть газообразования. По этим требованиям нормам не соответствовала ряженка «Козельская».

Изучение пробы «Коровка из Кореновки» показало, что массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) в продукте ниже, чем требует технический регламент (7,1% вместо минимально допустимых 7,8%). Продукт также был внесен в список с замечаниями.

Лишние микроорганизмы присутствовали в образце «Ряженка из молока нашей дойки», за это образец внесли в «черный список». Четыре марки прошли тестирование и могут быть рекомендованы к покупке. Это «Вкуснотеево», «Белый город», «Вологжанка / Из Вологды» и «Большая кружка».

Специалисты Росконтроля провели исследование 20 марок кисломолочных продуктов — кефира, питьевого йогурта и простокваши. Отмечается, что приобретенные образцы проверялись по 50 различным критериям и параметрам. Так, специалисты обнаружили несоответствие жира в йогурте и простокваше бренда «Рузский», а также в простокваше «36 копеек», «Из Вологды», «Простоквашино» и кефире «Вкуснотеево». По словам исследователей, в указанной продукции использовались недорогие заменители.

В йогуртах «Активиа», «Слобода», Valio, «Рузский», «Асеньевская ферма», «МясновЪ / Ферма» зафиксирован неизвестный в составе крахмал, о котором не сказано на упаковке продукции. В кефире «Коровка из Кореновки» было найдено очень низкое содержание дрожжей, а в «Вкуснотеево» и «Домик в деревне» их содержание оказалось на треть меньше регламентированного. Кроме того, простокваша «Простоквашино» содержит недостаточное число кисломолочных микроорганизмов — по этой причине она не может называться простоквашей.

В Росконтроле рассказали, что в простокваше бренда «36 копеек» зафиксировано в 46 раз больше плесеней, чем допускается, а в питьевом йогурте Liendliebe обнаружен бензоат натрия.

По итогам проверки эксперты занесли в черный список семь образцов, еще девять попали в список товаров с нареканиями. Уточняется, что к употреблению рекомендованы кефир «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма» и простокваша «Каждый день».

Напомним, Росконтроль провел исследование качества говяжьей тушенки, представленной в российских магазинах. Отмечается, что для анализа продукции были выбраны образцы тушенки популярных марок: «Главпродукт», «Семейный бюджет», «Сохраним традиции», «Лужский консервный завод», «Добротный продукт». Росконтроль оценил качество российской тушенки по 30 параметрам.

Как уточнили специалисты, несмотря на то, что на этикетке была заявлена только говядина, в «Главпродукте» и «Семейном бюджете» присутствует ДНК свиньи. Из-за этого Росконтроль внес данные марки в «черный список». В тушенке «Лужский консервный завод» были выявлены растительный компонент в умеренном количестве, мышечная ткань. Продукт также был внесен в черный список.

Эксперты рассказали, что в образце «Семейный бюджет» собственно мяса (мышечной ткани) тоже немного, зато жир занимает почти половину объема, а в тушенке «Сохраним традиции» много соединительной ткани, что говорит о низком качестве сырья. По итогам исследования «Добротный продукт» и «Сохраним традиции» внесли в список товаров с замечаниями.

Ранее Экспертный центр Всероссийского союза потребителей Росконтроль провел исследование качества сосисок. Специалисты оценили образцы пяти брендов: «Клинский», «Останкино», «Дымов», «Велком» и «Окраина».