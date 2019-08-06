Шарапова проиграла эстонке Контавейт в первом круге турнира в Торонто

Торонто, 6 августа. Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй раунд турнира в Торонто, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте турнира.

Шарапова, получившая от организаторов wild card, в первом же матче уступила представительнице Эстонии Анетт Контавейт (16-й номер посева) — 6:4, 3:6, 4:6​​​. Встреча длилась 2 часа 41 минуту.

Во втором раунде Контавейт встретится или с испанской теннисисткой Карлой Суарес-Наварро, или с американкой Винус Уильямс.

Ранее 32-летняя Шарапова, завершившая досрочно матч первого круга Уимблдона, заявила, что не собирается уходить из большого спорта. Россиянка потерпела поражение от представительницы Франции Полин Пармантье в первом круге турнира Большого шлема. Россиянка отказалась от продолжения встречи из-за рецидива травмы. Во время пресс-конференции Шарапова объяснила, что ей помешала победить вовсе не новая травма.

В начале года российская теннисистка Шарапова снялась с турнира в Санкт-Петербурге St. Petersburg Open из-за травмы правого плеча.