Минэкономразвития России не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года

Москва, 6 августа. Эксперты отечественного министерства экономического развития раскритиковали идею коллег из министерства здравоохранения о запрете продажи крепкого алкоголя гражданам младше 21 года.

По мнению специалистов МЭР, новшество, в случае его реализации в жизнь, крайне усложнит работу магазинов, которым придется тратиться на дополнительное программное обеспечение.

Дело в том торговым точкам придется приобретать софт, который в автоматическом режиме на кассе считывал бы данные о крепости продаваемого спиртного. В противном случае продавцы вынуждены будут тратить время на изучение этикеток.

Кроме того, опять-таки дополнительное время будет уходить на изучение документов, удостоверяющих личность и возраст потенциальных покупателей крепких спиртных напитков.

«Такое усложнение работы сотрудников на кассе может привести, с одной стороны, к росту ошибок продавцов, с другой стороны, к снижению скорости кассового обслуживания покупателей», — говорится в отчете.

К слову, по оценке российского подразделения Auchan Retail, затраты торговых точек на обеспечение кассовых аппаратов необходимым ПО составят более 4 миллионов рублей (для 100 магазинов), а обучение сотрудников модет занять не менее двух месяцев.

Как напоминает «Газета.ru», в марте текущего года федеральный Минздрав разработал законопроект по увеличению до 21 года возраста, с которого россиянам можно будет приобретать крепкий алкоголь.

Ведомство предлагает внести в федеральный закон поправки, согласно которым алкоголь «с содержанием этилового спирта более 16,5% объема готовой продукции» запретят продавать лицам, не достигшим возраста 21 года.